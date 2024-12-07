Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Попова заявила, что разновидность вируса оспы обезьян lb не распространится в РФ

МИНСК, 7 декабря. /ТАСС/. Клада вируса оспы обезьян lb не несет рисков для Российской Федерации в части распространения по территории страны. Помощь странам Африки в борьбе с вирусом продолжает оказываться, сообщила ТАСС руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Источник: РИА "Новости"

«Рисков для Российской Федерации, для населения Российской Федерации, в части распространения [разновидности вируса оспы обезьян lb] мы не видим никаких», — сказала она.

Попова добавила, что со стороны России продолжает оказываться помощь странам Африки в борьбе с опасным вирусом. «Мы продолжаем консультировать, продолжаем помогать своими противоэпидемическими технологиями, своими тестами и находимся в постоянном контакте с нашими коллегами в дружественных странах Африки, где эта ситуация, к сожалению, пока не отпускает, но уже становится более спокойной», — отметила глава надзорного ведомства.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщали, что активное распространение данной клады за пределами Африканского континента не зафиксировано.

Разновидность вируса Ib была впервые обнаружена в Конго в апреле этого года. Ею затронуты восточные районы Конго и соседние страны — Бурунди, Уганда, Руанда, Кения, Зимбабве и Замбия. Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, симптомами которого являются лихорадка, интоксикация, увеличение лимфоузлов и сыпь в виде пятен с последующим формированием пузырьков, при вскрытии которых образуются язвы. Вирус передается человеку от диких животных, таких как грызуны и приматы, также распространение возможно путем передачи от человека человеку. При легком течении болезнь проходит сама и длится от двух до трех недель.