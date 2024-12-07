Попова заявила, что разновидность вируса оспы обезьян lb не распространится в РФ

Разновидность вируса Ib была впервые обнаружена в Конго в апреле этого года. Ею затронуты восточные районы Конго и соседние страны — Бурунди, Уганда, Руанда, Кения, Зимбабве и Замбия. Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, симптомами которого являются лихорадка, интоксикация, увеличение лимфоузлов и сыпь в виде пятен с последующим формированием пузырьков, при вскрытии которых образуются язвы. Вирус передается человеку от диких животных, таких как грызуны и приматы, также распространение возможно путем передачи от человека человеку. При легком течении болезнь проходит сама и длится от двух до трех недель.