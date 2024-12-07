Попова заявила, что разновидность вируса оспы обезьян lb не распространится в РФ

«Рисков для Российской Федерации, для населения Российской Федерации, в части распространения [разновидности вируса оспы обезьян lb] мы не видим никаких», — сказала она.
Попова добавила, что со стороны России продолжает оказываться помощь странам Африки в борьбе с опасным вирусом. «Мы продолжаем консультировать, продолжаем помогать своими противоэпидемическими технологиями, своими тестами и находимся в постоянном контакте с нашими коллегами в дружественных странах Африки, где эта ситуация, к сожалению, пока не отпускает, но уже становится более спокойной», — отметила глава надзорного ведомства.
Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщали, что активное распространение данной клады за пределами Африканского континента не зафиксировано.
Разновидность вируса Ib была впервые обнаружена в Конго в апреле этого года. Ею затронуты восточные районы Конго и соседние страны — Бурунди, Уганда, Руанда, Кения, Зимбабве и Замбия. Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, симптомами которого являются лихорадка, интоксикация, увеличение лимфоузлов и сыпь в виде пятен с последующим формированием пузырьков, при вскрытии которых образуются язвы. Вирус передается человеку от диких животных, таких как грызуны и приматы, также распространение возможно путем передачи от человека человеку. При легком течении болезнь проходит сама и длится от двух до трех недель.