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Попова: оснований для возникновения новой пандемии коронавируса нет

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. Роспотребнадзор не видит оснований для возникновения новой пандемии коронавирусной инфекции, при этом необходимо быть готовыми к любому развитию ситуации из-за мутации вируса. Об этом сообщила в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Источник: РИА "Новости"

«Оснований для новой пандемии коронавируса на сегодняшний день мы не видим. Но наша основная задача — быть готовым к любому развитию ситуации. Потому что вирус мутирует и он будет продолжать мутировать», — сказала Попова.

По ее словам, в настоящее время человеческая популяция имеет несравнимо большее количество контактов, чем имели люди 20, 30 или 100 лет назад. «Большое количество массовых мероприятий, большое количество перемещений в пространстве. Это все дает вирусу возможность осваивать новые организмы, и, соответственно, мутировать. Поэтому основная наша задача — быть готовыми», — пояснила глава надзорного ведомства.

Восточный экономический форум проходил 3—6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году — «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности». Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: «Новые контуры международного сотрудничества», «Технологии независимости», «Финансовая система ценностей», «Россия дальневосточная», «Люди, образование и патриотизм», «Транспорт и логистика: новые маршруты» и «Мастер-планы: от архитектуры к экономике». Организатор мероприятия — Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.

Полный текст интервью будет опубликован 8 сентября в 11:00 мск.