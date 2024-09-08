Попова: оснований для возникновения новой пандемии коронавируса нет

«Оснований для новой пандемии коронавируса на сегодняшний день мы не видим. Но наша основная задача — быть готовым к любому развитию ситуации. Потому что вирус мутирует и он будет продолжать мутировать», — сказала Попова.
По ее словам, в настоящее время человеческая популяция имеет несравнимо большее количество контактов, чем имели люди 20, 30 или 100 лет назад. «Большое количество массовых мероприятий, большое количество перемещений в пространстве. Это все дает вирусу возможность осваивать новые организмы, и, соответственно, мутировать. Поэтому основная наша задача — быть готовыми», — пояснила глава надзорного ведомства.
Восточный экономический форум проходил
Полный текст интервью будет опубликован 8 сентября в 11:00 мск.