Пополнить казну. С ноября в РФ начнут взимать налог за майнинг криптовалют

Легализация майнинга криптовалют в России позволит пополнить казну за счет налоговых отчислений и развить новую отрасль экономики. Об этом aif.ru рассказал депутат Госдумы Николай Новичков.
Согласно закону, который вступил в силу с 1 ноября 2024 года, заниматься майнингом цифровой валюты разрешат только юридическим лицам и индивидуальным.
Так, если физлицо захочет заниматься майнингом, ему нужно будет следить, чтобы потребляемая энергия не превышала установленные нормы. Но те, кто зарабатывает на такой деятельности, обязаны отчитываться о своих доходах в налоговую. Вести реестр майнеров будут Федеральная налоговая служба и Минцифры.
Помимо этого, согласно новым положениям, правительство сможет запрещать майнинг цифровой валюты в отдельных регионах и устанавливать порядок и основания для таких ограничений.
Как пояснил Новичков, майнинг давно стал полноценной предпринимательской деятельностью с созданием нового имущества.
«Поэтому государство осуществляет надзор за этой деятельностью, в том числе и с целью налогообложения, — отметил он. — Криптовалюты в России не могут использоваться в качестве средства платежа, но играют роль как средства накопления, а также как инструменты внешнеэкономической деятельности. Но возможности криптовалют и майнинга в нашей стране используются еще недостаточно эффективно».
По словам Новичкова, майнинг стал уже не просто увлечением «айтишников», а полноценной отраслью национальной экономики.
Ранее сообщалось, что в некоторых регионах России будут запрещать майнинг криптовалют. Это относится к дефицитным зонам по электроэнергии — Дальний Восток, юго-запад Сибири и юг страны.