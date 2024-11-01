Пополнить казну. С ноября в РФ начнут взимать налог за майнинг криптовалют

«Поэтому государство осуществляет надзор за этой деятельностью, в том числе и с целью налогообложения, — отметил он. — Криптовалюты в России не могут использоваться в качестве средства платежа, но играют роль как средства накопления, а также как инструменты внешнеэкономической деятельности. Но возможности криптовалют и майнинга в нашей стране используются еще недостаточно эффективно».