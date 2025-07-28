Попавшего под следствие настоятеля монастыря Шаолинь лишили сана

Это не первый раз, когда в отношении Ши Юнсиня проводится проверка. В 2015 году мужчина по имени Ши Чжэнъи, называвший себя послушником монастыря, опубликовал в сети ряд обвинений в отношении Ши Юнсиня. В частности, он утверждал, что настоятель якобы платил за секс с несколькими буддийскими монахинями и послушницами, владеет коллекцией роскошных автомобилей, миллионами долларов, а также присвоил себе средства монастыря.