Попавшего под следствие настоятеля монастыря Шаолинь лишили сана

ПЕКИН, 28 июл — РИА Новости. Настоятель всемирно известного Шаолиньского монастыря в Китае Ши Юнсинь, который подозревается в совершении хищений и многочисленных «неподобающих связях» с женщинами, был лишен сертификата о принятии обетов.
Как следует из заявления, опубликованного в понедельник на официальном сайте Китайской буддийской ассоциации, согласно действующим правилам, ассоциация «соглашается аннулировать свидетельство о посвящении Ши Юнсиня».
В заявлении отмечается, что ранее ассоциация получила прошение от своего провинциального отделения в провинции Хэнань, где располагается монастырь Шаолинь, об отзыве свидетельства о праве на буддийский пост у Ши Юнсиня.
Двадцать седьмого июля в административном отделе монастыря опубликовали заявление, в котором сообщалось, что настоятель монастыря Шаолинь Ши Юнсинь подозревается в совершении преступлений, хищении средств и имущества монастыря, серьёзном нарушении буддийских заповедей, длительном поддержании неподобающих отношений с несколькими женщинами и наличии внебрачных детей.
В заявлении отмечалось, что в настоящее время Ши Юнсинь находится под следствием, которые проводят несколько ведомств.
Это не первый раз, когда в отношении Ши Юнсиня проводится проверка. В 2015 году мужчина по имени Ши Чжэнъи, называвший себя послушником монастыря, опубликовал в сети ряд обвинений в отношении Ши Юнсиня. В частности, он утверждал, что настоятель якобы платил за секс с несколькими буддийскими монахинями и послушницами, владеет коллекцией роскошных автомобилей, миллионами долларов, а также присвоил себе средства монастыря.
В 2017 году официальное следствие признало невиновным настоятеля, который обвинялся в коррупции и присвоении денежных средств монастыря, хотя и выявило у него наличие двойной регистрации под разными именами. Тогда следователи пришли к заключению, что Шаолиньскому монастырю необходимо улучшить систему внутреннего управления, а также работу финансового отдела.
Монастырь Шаолинь был основан в горах Суншань провинции Хэнань буддийскими монахами в 495 году. В 620 году монастырь получил право содержать собственное войско из монахов, что постепенно превратило обитель в центр боевых искусств Китая. Всемирную известность храм приобрел с выходом на экраны в 1982 году фильма «Монастырь Шаолинь».
В 2004 году была завершена реставрация обители, которая серьезно пострадала во время гражданской войны в Китае и во время китайской «культурной революции». Нынешнего настоятеля колыбели боевых искусств Поднебесной Ши Юнсиня многие осуждают за коммерциализацию монастыря — в нем снимаются фильмы и телешоу, по стране открываются филиалы, а сама обитель из обычного в своем устройстве монастыря фактически превратилась в успешно действующую бизнес-компанию.