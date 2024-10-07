Понимание себя и эмпатия: чему нас учат дорамы

Слово «дорама» — это просто «драма» по-японски. Дорамами называют сериалы из Юго-Восточной Азии и, в первую очередь, из Южной Кореи. Сейчас эти сериалы обожают в десятках стран. Почему они стали настолько популярны? Рассказала редакции «Нож» психолог Мирослава Просвирнина.
Во-первых, дорамы отличаются накалом эмоций. Актеры дорам не сдерживают своих чувств и играют очень экспрессивно. За счет этого зрителю легко считывать их эмоции и, возможно, понимать свои.
Во-вторых, в глаза бросается разнообразие жанров, сюжетных поворотов и действующих лиц. На экране каждый персонаж имеет свою стратегию поведения, за которой интересно и иногда полезно наблюдать со стороны.
В-третьих, в центре внимания всегда находятся чувства персонажей. Причем акцент на них делается не только в мелодрамах, но также и в фэнтези, и триллерах. Поэтому дорамы помогают нам испытать эмоциональную разгрузку.
Дорамы и умение понимать себя
Поскольку в дорамах актеры ярко выражают эмоции, сразу становится понятно, где они испытывают грусть, злость или счастье. Это помогает выстраивать аналогию со своими ощущениями. И чем больше насмотренности — тем больше развивается навык определения своих чувств в моменте.
Правда, этот эффект возникает только в том случае, если зритель рефлексирует во время просмотра. В напряженный момент поставьте дораму на паузу и прислушайтесь к себе: что вы чувствуете? Какие эмоции испытывает персонаж и что ощущаете вы?
Сильные эмоции, которые вызывает у вас происходящее на экране, могут помочь осознать ваши болевые точки. Возможно, вы захотите сделать заметки в дневнике или обсудить эти темы на сессии с психотерапевтом.
Дорамы и эмпатия
Конечно, только дорамы не могут помочь развить эмпатию, но смогут натренировать ее.
Изучайте чувства, которые испытывают герои дорам. Также будет полезно наблюдать за тем, как персонажи поддерживают близких в трудную минуту. Все это — эмоциональный опыт, который пригодится в реальных отношениях.
Дорамы и навыки эмоциональной регуляции
Навык эмоциональной регуляции очень важен. Он помогает управлять эмоциями и реагировать на обстоятельства адекватно.
Анализируя поведение персонажей, мы усваиваем новый опыт. Мы наблюдаем, как герои реагируют, а потом смотрим, к чему привел их выбор. Это позволяет нам провести аналогию со своими реакциями на что-либо и выбрать самые удачные способы реагирования.
Наконец, дорамы позволяют нам безопасно пережить собственные эмоции. Наблюдая за развитием сюжета, мы проникаемся историей персонажей, сопереживаем им в течение долгого времени.
В моменты особого драматического напряжения мы можем заплакать. Как утверждает психолог, это абсолютно нормально, так как в такие моменты мы даем выход подавленным эмоциям.
Ранее рассказали, чем дорамы отличаются от сериалов.