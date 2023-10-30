Помыть питомца и выжить: Как и когда мыть домашних животных

Вывалялся в грязи так, что смотреть тошно. Знакомая история? Да, причем не только собачникам и кошатникам, но и владельцам всяких экзотических животных. Итак, разбираем топ-5 актуальных вопросов о банных процедурах для братьев наших меньших.

1 Как часто?

— Это зависит от того, живет питомец в доме или на улице, порода, длина шерсти — все это играет роль, — объясняет президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. — Но в целом, если собака здорова, у нее не короткая шерсть, то ее купают раз в 1 — 3 месяца.

С остальными животными примерно так же: многие сами поддерживают чистоту своей шерсти, а потому чаще раза в месяц-полтора целиком их мыть не нужно.

— Короткошерстная кошка практически не нуждается в купании, за исключением тех случаев, когда она в чем-то испачкалась, — подтверждает ветеринарный врач-фелинолог, зоопсихолог Ангелина Сиротина. — Другое дело — длинношерстные кошки. За ними нужен специальный уход, и владелец должен быть готов делать это либо самостоятельно, либо пользоваться услугами грумера. А еще есть сфинксы и рексы — они могут со временем становиться липкими и плохо пахнуть, потому что у них выделяется особый кожный секрет. Грязная кожа у них может привести к экземам и дерматиту. Поэтому им нужно помогать поддерживать гигиену, но и их моют не чаще раза в месяц.

2 Где мыть?

Помыть лапы можно и в тазу в коридоре, и в ванной. На вооружение можно взять лапомойку: дешевый вариант стоит от 300 рублей, устройство посерьезнее — от 2000. Конструкция напоминает собой стакан с щеточками внутри. Наливаешь туда мыльную воду и по очереди окунаешь в чудо-сосуд лапы.

Для тотальной помывки на дно ванны кладем противоскользящий коврик или любую тряпку.

— До начала процедуры кошкам стрижем коготки, — говорит Ангелина Сиротина. — Промачиваем шерсть, намыливаем, споласкиваем. Мордочку моем в последнюю очередь, потому что после этого животное не даст больше с собой ничего делать.

3 Какими средствами пользоваться?

— Главное, ни в коем случае не мойте животное человеческими средствами — может возникнуть аллергия, со временем шерсть начнет тускнеть, выпадать, — объясняет Владимир Голубев. — Выбирайте специальные шампуни для кошек, собак и других животных. Есть отдельные средства для взрослых особей, для малышей, для короткой и длинной шерсти.

А еще есть специальные шампуни для белой и черной шерсти: первые превращают питомца в белоснежное чудо, вторые создают роскошные темные блики.

— Шампуни мы применяем для полного комплекса банных процедур. А когда мы говорим о ежедневной гигиене — о мытье лап, то здесь нужно обращать внимание на мягкость средства. Можно поступить проще: пользоваться хозяйственным или дегтярным мылом, — советует Ангелина Сиротина.

4 Можно ли сушить феном?

Если у питомца короткая шерсть, его достаточно просто обтереть полотенцем. Проверяем когти — промылись ли они: у кошек-сфинксов и рексов часто на когтях появляется жирный коричневый покров, после купания его легко убрать тем же полотенцем.

Если шерсть длинная, то стоит приучить питомца к фену. Действуем постепенно, чтобы не напугать. Сперва просто включаем, чтобы животное привыкло к звуку. Потом по чуть-чуть направляем поток теплого воздуха на него. Все это делается до купания, чтобы в момент икс питомец не дал деру. Сушить шерсть нужно на низких или средних температурах, чтобы не пересушить кожу.

5 Чем заставить купаться, а не кусаться?

Силой — никак. Иначе боевые раны будут заживать долго. Придется заинтересовать или задобрить питомца.

— Есть животные, которые любят воду: они сами лезут в ванну, в раковину, начинают там плескаться, играть, пить. Но как только начинаешь их купать, протестуют. Все дело в том, что с водой они играют по собственной воле, а купаете вы их, когда вам удобно, — объясняет Ангелина Сиротина.

Секрет успеха — в терпении и лакомствах.