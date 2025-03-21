Помяли машину. Куда звонить: в полицию или в ГАИ?

«Даже если вы забыли все телефоны, можно набирать 112 — оператор перенаправит заявку по нужному адресу, — говорит эксперт. — Но можно ускорить процесс работы с вашим обращением, если сразу позвонить куда следует. Главное, что нужно запомнить: если произошло ДТП, то звоним в ГАИ. Но под термин ДТП подойдет не каждая неприятность с участием автомобиля. Если что-то случилось с транспортным средством в момент, когда оно находилось в движении, это ДТП. Причем не всегда участников должно быть двое или несколько. Даже если машина въехала в ограждение, снесла дорожный знак или провалилась в яму на дороге, это тоже ДТП, и нужно вызывать ГАИ».