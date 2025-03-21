Поможет при ЧП. Как застраховать квартиру на время отпуска и зачем это нужно

Издание подчеркивает, что при каком-либо ЧП пригодится как страховка своего имущества (если его испортят), так и своей ответственности (если потоп случится из-за трубы в вашей квартире). Полис страхования недвижимости оформляют на срок от одного месяца до года. Страховые компании могут продлить его автоматически. А если полис не нужен, его можно отключать.