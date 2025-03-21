Поможет при ЧП. Как застраховать квартиру на время отпуска и зачем это нужно

Зачем страховать квартиру на время отпуска
Во время вашего отъезда дома может лопнуть труба, заискрить розетка, протечь стиральная машина. Кроме того, в квартиру могут залезть грабители. Летом, в период отпусков, страховка недвижимости особенно важна. Об этом пишет РИАМО.
Издание подчеркивает, что при каком-либо ЧП пригодится как страховка своего имущества (если его испортят), так и своей ответственности (если потоп случится из-за трубы в вашей квартире). Полис страхования недвижимости оформляют на срок от одного месяца до года. Страховые компании могут продлить его автоматически. А если полис не нужен, его можно отключать.
Что нужно учесть при покупке полиса страхования квартиры
Для начала нужно определиться, от чего требуется защита. Чаще всего оформляют:
- страхование от кражи и взлома (защищает от потерь в случае незаконного проникновения в квартиру);
- страхование от природных катаклизмов (покроет ущерб от природных бедствий);
- комбинированное страхование (сюда входят несколько рисков, например, пожар, кража и повреждения в результате аварий);
- страхование мебели и бытовой техники (это специальный полис, который охватывает только ваше имущество);
- страховка гражданской ответственности (на случай, если зальете соседей).
Также собственнику могут предложить комбинацию разных видов страховок. К каждому жильцу страховые компании ищут индивидуальный подход.
Оформляя полис, обращайте внимание на страховую сумму. Это лимит, в пределах которого вам могут возместить ущерб. Важно, чтобы страховая сумма была равна предполагаемой цене имущества.
Что можно застраховать в квартире
В полис страхования можно включить:
— отделку и инженерное оборудование (напольные, настенные и потолочные покрытия, сантехника, электрика и прочие инженерные системы),
— движимое имущество (все, что находится в квартире: техника, мебель, детали интерьера, ювелирные украшения, одежда и другие вещи),
— гражданскую ответственность (если имущество испортится по вашей вине).
Важно знать, что застраховать можно не только свою квартиру или дом, но и арендованное жилье или недвижимость родственников.
Как застраховать квартиру
Для начала определите объекты страхования и срок, на который нужна страховка. Затем нужно решить, какой будет страховая сумма. Выбирая размер возмещения, учитывайте материалы отделки в квартире, стоимость имущества. Чем дороже вам обошелся ремонт, тем выше должна быть страховая сумма.
Затем подготовьте документы на квартиру или дом и подайте заявку в страховую компанию. Фирма согласует с вами выезд оценщика для осмотра. Некоторые страховые оформляют полис онлайн и без оценщика. В этом случае вам надо будет назвать адрес дома и метраж.
Сколько может стоить страховка квартиры
Цена будет зависеть от организации и вида страховки. Так, компания «Ренессанс страхование» предлагает как защиту квартиры на время отъезда, так и годовой полис от 450 рублей в месяц. В «Макс-М» можно оформить полис с минимальной стоимостью на месяц 500 рублей. Он предполагает страхование инженерных систем, отделки, движимого имущества.
«Ингосстрах» предлагает уже готовый полис с набором опций, также там можно собрать свой. Стоить страховка здесь будет в среднем около 3 тысяч рублей в год.
Страхование на время отпуска в «РЕСО» обойдется в среднем в 1 700 рублей в месяц. Этот полис поможет в случае пожаров, взломов, краж и стихийных бедствий.
Страховка квартиры в «Альфа Страхования» будет стоить от 56 рублей в день. Компания «Т-Страхование» предлагает годовой полис. Стоимость — от 5 тысяч рублей. Он покроет гражданскую ответственность.
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