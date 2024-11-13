«Помошник» или «помощник»: как правильно пишется слово.

Эксперт разъясняет, что слово «помощник» произносится аналогично — со звуком Ш (помошник), но по правилам русской орфографии следует писать исключительно «помощник». Оно образовано суффиксальным способом от производящей основы «помощь» и суффикса -ник-. Важно помнить, что в этом случае происходит фонетическое чередование Щ/Ш, которое на письме не отражается, поэтому основа остается без изменений. Это не тот случай, когда мы полагаемся на принцип «как слышим, так и пишем».