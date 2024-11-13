«Помошник» или «помощник»: как правильно пишется слово.

В русском алфавите намного больше букв, чем в том же английском, немецком, французском и других языках. Постановка ударений, пунктуация, огромное количество правил и исключений — все это создает немало трудностей на пути к грамотной речи. В материале предлагаем расшифровать значение представленного слова, а также поставить точку в его правильном написании. «Помошник» или «помощник» — давайте разбираться.
Как писать слово по правилам русского языка: «помошник» или «помощник»
Лариса Каплан, учитель русского языка и литературы с 10-летним стажем работы в общеобразовательной школе села Домна Забайкальского края, рассказывает об общих правилах образования слов посредством суффикса:
— Среди правил русского языка есть такое, которое относится к образованию слов суффиксальным способом. В словах, основа которых оканчивается на -к, -ц, -ч, при присоединении к ним суффиксов -н-, -ник-, -ц- последняя буква основы трансформируется в -ч: мука — мучной, печь — печной, перец — перечный. А подобные буквенные сочетания (ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЩ, РЩ) пишутся без мягкого знака и произносятся зачастую со звуком Ш. Например, скворечник (скворешник), подсвечник (подсвешник), двоечник (двоешник). Наличие мягкого знака в этих словах считается ошибкой.
Эксперт разъясняет, что слово «помощник» произносится аналогично — со звуком Ш (помошник), но по правилам русской орфографии следует писать исключительно «помощник». Оно образовано суффиксальным способом от производящей основы «помощь» и суффикса -ник-. Важно помнить, что в этом случае происходит фонетическое чередование Щ/Ш, которое на письме не отражается, поэтому основа остается без изменений. Это не тот случай, когда мы полагаемся на принцип «как слышим, так и пишем».
Значение слова «помощник»
При обращении к толковому словарю С. И. Ожегова можно найти два значения слова «помощник»:
тот, который помогает кому-нибудь в чем-нибудь;
то же, что заместитель.
В словаре русского языка под редакцией А. П. Евгеньевой второе значение слова раскрывается масштабнее — это должностное лицо, непосредственно подчиненное основному руководящему работнику, помогающее ему и являющееся обычно его заместителем.
Примеры правильного написания слова «помощник»
— В качестве вариантов употребления этого слова могут выступить следующие предложения, — делится Лариса Каплан.
Помощник воспитателя закончил собирать детей на прогулку.
Контроль за работой механизмов и систем вагонов осуществляет помощник машиниста.
Помощник судьи подготовил и организовал весь судебный процесс.
Помощник по дому усердно оттирал засаленные пятна на стареньком диване.
Кто бы мог подумать, что мне нужен будет помощник в хозяйстве!
Почему слово «помощник» часто пишут с ошибкой
Большинство семантических единиц в русском языке пишутся аналогично произнесенному варианту: «туча», «успех», «художник», «ключ», «лето». Согласитесь, в этих словах сложно допустить ошибку.
Случай с «помощником» исключительный: произносится оно с буквой Ш, а пишется с Щ. Разговорная речь на стороне мягкого благозвучного произношения. Поэтому так легко можно попасть впросак при незнании правила образования слова.
Советы эксперта, как запомнить верное написание слова
Лариса Каплан предлагает принять к сведению ценный совет, как запомнить правильное написание слова «помощник»:
— Для этого следует обратить внимание на его лексическое значение и способ образования. Помощник — это тот, кто оказывает помощь. Если об этом помнить, то допустить ошибку в этом слове будет просто невозможно.
Другие слова, в которых часто допускают ошибки
В русском языке встречается довольно много слов, в которых легко допустить ошибку. Давайте для наглядности разберем некоторые из них:
всенощная — схожее слово с «помощником». Оно образовано от основы «ночь», на слух воспринимается как «всеношная», а пишется с буквой Щ перед суффиксом -н-;
почерк или подчерк? В данном случае слово предполагает действие черкать (на бумаге), а не подчеркивать, поэтому буква Д здесь лишняя;
продюсер или продюссер? В разговорной речи удвоенная буква С напрашивается сама собой, но на письме она лишняя, и этот момент нужно просто запомнить;
мозаика или мозайка? Тот же случай, что и с предыдущим словом — напрашивается слово с Й, но правильный вариант с И.
Эксперт: Лариса Каплан, учитель русского языка и литературы с 10-летним стажем в общеобразовательной школе села Домна Забайкальского края