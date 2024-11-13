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«Помошник» или «помощник»: как правильно пишется слово

Вы знали, что наш язык считается сложным для изучения иностранцами? Даже русский человек порой испытывает трудности в написании и произношении каких-либо слов или оборотов. Ярким примером тому служит слово «помощник». Или «помошник»? Как же правильно?

Елена Перегуда
Автор ВФокусе Mail
Девушка думает, как правильно пишется слово «помощник».
Источник: Freepik

В русском алфавите намного больше букв, чем в том же английском, немецком, французском и других языках. Постановка ударений, пунктуация, огромное количество правил и исключений — все это создает немало трудностей на пути к грамотной речи. В материале предлагаем расшифровать значение представленного слова, а также поставить точку в его правильном написании. «Помошник» или «помощник» — давайте разбираться.

Как писать слово по правилам русского языка: «помошник» или «помощник»

Лариса Каплан, учитель русского языка и литературы с 10-летним стажем работы в общеобразовательной школе села Домна Забайкальского края, рассказывает об общих правилах образования слов посредством суффикса:

«Помошник» или «помощник»: как правильно пишется слово.
Источник: Freepik

— Среди правил русского языка есть такое, которое относится к образованию слов суффиксальным способом. В словах, основа которых оканчивается на -к, -ц, -ч, при присоединении к ним суффиксов -н-, -ник-, -ц- последняя буква основы трансформируется в : мука — мучной, печь — печной, перец — перечный. А подобные буквенные сочетания (ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЩ, РЩ) пишутся без мягкого знака и произносятся зачастую со звуком Ш. Например, скворечник (скворешник), подсвечник (подсвешник), двоечник (двоешник). Наличие мягкого знака в этих словах считается ошибкой.

Эксперт разъясняет, что слово «помощник» произносится аналогично — со звуком Ш (помошник), но по правилам русской орфографии следует писать исключительно «помощник». Оно образовано суффиксальным способом от производящей основы «помощь» и суффикса -ник-. Важно помнить, что в этом случае происходит фонетическое чередование Щ/Ш, которое на письме не отражается, поэтому основа остается без изменений. Это не тот случай, когда мы полагаемся на принцип «как слышим, так и пишем».

Значение слова «помощник»

При обращении к толковому словарю С. И. Ожегова можно найти два значения слова «помощник»:

  • тот, который помогает кому-нибудь в чем-нибудь;

  • то же, что заместитель.

В словаре русского языка под редакцией А. П. Евгеньевой второе значение слова раскрывается масштабнее — это должностное лицо, непосредственно подчиненное основному руководящему работнику, помогающее ему и являющееся обычно его заместителем.

Примеры правильного написания слова «помощник»

— В качестве вариантов употребления этого слова могут выступить следующие предложения, — делится Лариса Каплан.

  • Помощник воспитателя закончил собирать детей на прогулку.

  • Контроль за работой механизмов и систем вагонов осуществляет помощник машиниста.

  • Помощник судьи подготовил и организовал весь судебный процесс.

  • Помощник по дому усердно оттирал засаленные пятна на стареньком диване.

  • Кто бы мог подумать, что мне нужен будет помощник в хозяйстве!

Почему слово «помощник» часто пишут с ошибкой

Большинство семантических единиц в русском языке пишутся аналогично произнесенному варианту: «туча», «успех», «художник», «ключ», «лето». Согласитесь, в этих словах сложно допустить ошибку.

Женщина рассказывает, как правильно пишется слово «помощник».
Источник: Freepik

Случай с «помощником» исключительный: произносится оно с буквой Ш, а пишется с Щ. Разговорная речь на стороне мягкого благозвучного произношения. Поэтому так легко можно попасть впросак при незнании правила образования слова.

Советы эксперта, как запомнить верное написание слова

Лариса Каплан предлагает принять к сведению ценный совет, как запомнить правильное написание слова «помощник»:

— Для этого следует обратить внимание на его лексическое значение и способ образования. Помощник — это тот, кто оказывает помощь. Если об этом помнить, то допустить ошибку в этом слове будет просто невозможно.

Другие слова, в которых часто допускают ошибки

В русском языке встречается довольно много слов, в которых легко допустить ошибку. Давайте для наглядности разберем некоторые из них:

  • всенощная — схожее слово с «помощником». Оно образовано от основы «ночь», на слух воспринимается как «всеношная», а пишется с буквой Щ перед суффиксом -н-;

  • почерк или подчерк? В данном случае слово предполагает действие черкать (на бумаге), а не подчеркивать, поэтому буква Д здесь лишняя;

  • продюсер или продюссер? В разговорной речи удвоенная буква С напрашивается сама собой, но на письме она лишняя, и этот момент нужно просто запомнить;

  • мозаика или мозайка? Тот же случай, что и с предыдущим словом — напрашивается слово с Й, но правильный вариант с И.

Эксперт: Лариса Каплан, учитель русского языка и литературы с 10-летним стажем в общеобразовательной школе села Домна Забайкальского края