Помощник Алиева сообщил об ответах Москвы по поводу крушения AZAL

Помощник Алиева: Баку получил ответы из Москвы о крушении самолета AZAL.

Источник: Reuters

Баку получил ответы из Москвы о крушении самолета Азербайджанских авиалиний (AZAL). Об этом сообщил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, передает Report.

По словам Гаджиева сразу после инцидента возникли «определенные недопонимания» и «эмоции» между Москвой и Баку. Однако в октябре, в Душанбе, президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудили их в ходе переговоров.

«В настоящее время мы перевернули страницу недопонимания и продолжим нормальные добрососедские отношения между двумя странами», — сообщил помощник Алиева.

В октябре официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва высоко оценивает результаты встречи президентов России и Азербайджана в Душанбе. По его словам, стороны ведут кропотливую работу на разных уровнях, продолжая диалог, и страны перевернули «ту самую страницу» двусторонних отношений.