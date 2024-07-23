Помощь семьям. Эксперт объяснила, как оформить единое пособие на детей

С 2023 года ежемесячные пособия для семей с детьми до 17 лет и беременных женщин с низкими доходами оформляются по единым правилам в рамках одного заявления, рассказала aif.ru эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Елена Гринь. Для назначения пособия должны соблюдаться несколько условий.
«Заявитель и ребенок должны быть гражданами России и постоянно проживать в стране, — отметила Гринь. — Средний доход на члена семьи в месяц не должен превышать прожиточный минимум (ПМ) на душу населения в регионе, а имущество семьи быть в пределах утверждённого перечня. Также требуется подтверждённый доход у членов семьи от 18 лет или объективная причина его отсутствия».
Сделать это можно через госуслуги, лично в Социальный фонд России (СФР) или МФЦ. В первом случае будет сформировано электронное заявление, к которому не нужно прикладывать документы — значительная часть данных проверяется автоматически.
«При этом в некоторых ситуациях СФР может запросить дополнительные сведения — в этом случае нужно лично в течение 10 дней принести документы в СФР, — уточнила Гринь. — О необходимости принести дополнительные документы вы узнаете в процессе заполнения заявления — список документов сформируется в конце заявления, когда вы ответите на все вопросы. Также список будет доступен в личном кабинете, где вы сможете следить за статусом заявления».
Если человек решил подать заявление лично в СФР или МФЦ, то необходимо взять с собой следующие документы: паспорта супругов, свидетельство о браке, разводе или смерти супруга — при наличии, свидетельство о рождении ребёнка и паспорт, если ребёнок старше 14 лет, реквизиты банковского счёта, на который будет приходить пособие, СНИЛС всех членов семьи — достаточно знать номера. Если понадобятся дополнительные документы, список выдадут на приёме. Принести документы нужно будет в течение 10 рабочих дней.
«Список документов зависит от занятости членов семьи, имущества в собственности и других обстоятельств, — отметила Гринь. — Например, если член семьи проходил очное обучение, понадобится справка об обучении и размере стипендии. Если у семьи аварийное жильё, понадобится справка о признании дома аварийным. Для людей, которые в настоящее время проживают в новых субъектах или проживали там до их принятия в состав России, в 2024 году действуют особые условия назначения единого пособия, при этом, подать документы можно также на госуслугах или лично в СФР».