Помощь семьям. Эксперт объяснила, как оформить единое пособие на детей

«Список документов зависит от занятости членов семьи, имущества в собственности и других обстоятельств, — отметила Гринь. — Например, если член семьи проходил очное обучение, понадобится справка об обучении и размере стипендии. Если у семьи аварийное жильё, понадобится справка о признании дома аварийным. Для людей, которые в настоящее время проживают в новых субъектах или проживали там до их принятия в состав России, в 2024 году действуют особые условия назначения единого пособия, при этом, подать документы можно также на госуслугах или лично в СФР».