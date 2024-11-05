Помощь ногам. Остеопат пояснил, когда нужны ортопедические стельки

Ортопедические стельки играют важную роль в профилактике и лечении деформаций стопы. Однако вопреки популярному мнению, они необходимы далеко не всем. Как понять, что вам действительно пора задуматься об их покупке, aif.ru рассказал Дмитрий Симкин, врач-остеопат, руководитель клиники остеопатии.
Плоскостопие: продольное и поперечное
Во-первых, показаниями к ношению стелек должно стать продольное или поперечное плоскостопие в тех случаях, когда оно носит первичный характер.
Продольное плоскостопие формируется, когда из-за уплощения продольного свода стопа теряет естественный изгиб и увеличивается площадь соприкосновения с землей. В этом случае стельки помогут остановить прогрессирование, уменьшить боли в стопах и усталость в ногах. При поперечном плоскостопии уплощение затрагивает поперечный свод: передняя часть стопы распластывается, расширяется, а пальцы начинают искривляться. Типичным осложнением при этом становится вальгусная деформация большого пальца (hallux valgus), когда у его основания образуется «косточка». Ортопедические стельки при поперечном плоскостопии позволяют снизить давление на переднюю часть стопы, поддержать ее правильную форму и замедлить прогрессирование деформации.
Вторичное плоскостопие: когда стельки будут бесполезны
Стоит отметить, что как продольное, так и поперечное плоскостопие чаще всего носит вторичный характер и развивается на фоне различных нарушений баланса тела. Например, в результате травмы основания черепа или натяжения фасциальной ткани в области брюшной полости или грудной клетки. В этом случае все тело словно «тянет» вперед и вниз, при этом увеличивается нагрузка на стопы, они начинают постепенно уплощаться и заваливаться внутрь. Лечение вторичного плоскостопия начинают не с самих стоп, а с поиска реальной причины деформации. В этом может помочь квалифицированный остеопат. Терапия включает в себя как остеопатические сеансы, так и лечебную гимнастику, работу над осанкой. Исправить ситуацию просто ношением ортопедических стелек не получится. Они потребуются уже позже, когда будет устранена первопричина плоскостопия.
Дополнительные показания
Помимо собственно первичного плоскостопия, стельки будут полезны в следующих ситуациях:
Закрепление эффекта остеопатического лечения. После устранения причины вторичного плоскостопия связки стоп могут оставаться растянутыми и требовать дополнительной поддержки за счет стелек.
Плоскостопие на фоне слабости соединительной ткани. Яркими признаками здесь являются растяжки на коже и повышенная гибкость суставов. Например, когда при сгибании запястья человек достает большим пальцем до предплечья или может разогнуть руку в локте больше чем на 180 градусов.
Лишний вес. Людям с избыточной массой тела ортопедические стельки требуются даже при отсутствии плоскостопия. Большой вес значительно увеличивает нагрузку на стопы, и без дополнительной поддержки они начинают уплощаться. По аналогичной причине стельки показаны беременным женщинам.
Как правильно выбирать ортопедические стельки?
Первое и главное — стельки должны идеально соответствовать форме стопы, которая у каждого человека индивидуальна. Поэтому их необходимо изготавливать на заказ под конкретную проблему, а не покупать готовые решения.
Жесткость стелек также подбирается индивидуально: одним людям требуются более мягкие модели, другим — более жесткие. Важно, чтобы стельки были достаточно тонкими. Слишком толстые варианты не только неудобны в носке, но и требуют покупки обуви на один, а то и несколько размеров больше. Также отмечу, что качественные стельки должны быть не слишком жесткими, чтобы амортизировать при ходьбе, а также сохранять форму даже после продолжительного использования.