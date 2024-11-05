Помощь ногам. Остеопат пояснил, когда нужны ортопедические стельки

Стоит отметить, что как продольное, так и поперечное плоскостопие чаще всего носит вторичный характер и развивается на фоне различных нарушений баланса тела. Например, в результате травмы основания черепа или натяжения фасциальной ткани в области брюшной полости или грудной клетки. В этом случае все тело словно «тянет» вперед и вниз, при этом увеличивается нагрузка на стопы, они начинают постепенно уплощаться и заваливаться внутрь. Лечение вторичного плоскостопия начинают не с самих стоп, а с поиска реальной причины деформации. В этом может помочь квалифицированный остеопат. Терапия включает в себя как остеопатические сеансы, так и лечебную гимнастику, работу над осанкой. Исправить ситуацию просто ношением ортопедических стелек не получится. Они потребуются уже позже, когда будет устранена первопричина плоскостопия.