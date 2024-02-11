Помощь людям с инвалидностью. Какую поддержку оказывает государство?

Граждане с инвалидностью самостоятельно выбирают, как получить средства для реабилитации и протезно-ортопедические изделия (ТСР). Чтобы заказать ТСР через Социальный фонд, необходимо подать соответствующее заявление. Также ТСР можно приобрести самостоятельно, а затем обратиться в фонд за компенсацией. Существует и возможность приобрести ТСР в специализированном магазине на средства электронного сертификата.