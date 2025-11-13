«Помогите беднейшим»: Медведев потроллил Зеленского в День доброты

Этот саркастический призыв стал реакцией на операцию «Мидас», в ходе которой НАБУ вскрыло масштабную коррупционную схему в энергетике. Были опубликованы фото сумок с наличной валютой, а обыски прошли у соратника Зеленского Тимура Миндича, министра юстиции Германа Галущенко и в «Энергоатоме». Обвинения уже предъявлены Миндичу и бывшему вице-премьеру Алексею Чернышову, другу и куму Зеленского. На фоне скандала Галущенко и глава Минэнерго Светлана Гринчук подали в отставку, а сам Миндич успел бежать из страны. Парадоксально, но уже после этого Зеленский ввел санкции против своего «голодающего» соратника.