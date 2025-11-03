Поводом для комментария стал скандал вокруг украинского таролога Юлии Левченко, предсказавшей потерю Украиной Харьковской, Одесской и Николаевской областей. По словам Кота, подобные прогнозы свидетельствуют о переоценке ситуации в украинском обществе.
«Внутри процессы происходят очень серьёзные. Я общаюсь с людьми с той стороны, которые помогают нам приближать Победу, они говорят, что многие из тех, кто поддерживал ВСУ в 2022 году, сегодня говорят: “Что мы натворили! Зачем мы это сделали?” — рассказал он “Царьграду”.
Эксперт согласился с прогнозом о возможном переходе новых территорий, сославшись на успехи российских войск в Харьковском направлении, Запорожье и ДНР. Кот предположил, что под контроль России могут перейти Купянск, Красноармейск (Покровск), а в перспективе — Одесса и Харьков, хотя и основывал свои выводы уже на военной аналитике, а не на картах таро.
Ранее территориальный вопрос конфликта на территории Незалежной прокомментировал зампред СБ РФ Дмитрий Медведев. Он предупредил, что усиление финансовой поддержки киевского режима со стороны западных стран приведёт лишь к тому, что в состав России вернётся больше территорий.
