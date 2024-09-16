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Помочь печени. Мясников перечислил признаки гепатита В и С

В эфире программы «О самом главном» Александр Мясников рассказал о рисках инфицирования вирусами гепатитов В и С, а также о том, можно ли их распознать по каким-то признакам.

Миллионы людей в мире являются носителями таких вирусов, отметил врач. Причем он заметил, что болеть одновременно можно двумя видами вируса гепатита сразу. А если добавится еще и вирус гепатита А, печень довольно быстро откажет. «От совокупности гепатитов в мире в год умирает почти 2 млн человек, много миллионов заражаются ежегодно. В любом случае — это немые убийцы и одна из огромнейших проблем здравоохранения. Если его не лечить, что через 15−20 лет он перейдет в цирроз печени и рак», — пояснил Мясников.

Заражение и тем, и другим типом вируса происходит через кровь, половые связи. Через кровь чаще. А тут огромное поле рисков — татуировки, стоматология, маникюрные салоны, операции, пояснил Мясников. А вот через укус комара заразиться гепатитом В невозможно.

Что касается беременности при имеющемся гепатите, тут больше вопрос не противопоказаний, а лечения. Ведь врачу приходится более тщательно подбирать терапию, отказываться от каких-то препаратов на время. Детей же обязательно надо вакцинировать. «У детей, если они подхватывают гепатит В, большой риск, что он перейдет в хроническую форму. У взрослого человека он может перейти в 30%, у детей в 95% случаев», — пояснил Мясников.

Какие есть симптомы?

Обычно проверяют на гепатиты перед плановыми операциями или поступлением в больницу. Есть такая проверка и в рамках диспансеризации. «Но если вы что-то за собой чувствуете — часто посещаете маникюрные салоны, делали татуировки и т. д. — лучше проверяться дополнительно. Причем сдавать надо не только анализы на вирусные гепатиты, а также на ферменты печени», — предупредил врач. Причем если вы сдали ферменты без привязки к гепатитам, и они повышены, лучше все же сдать и анализ на гепатит.

При острой форме и не всех гепатитах может быть пожелтение. «Желтуха, лихорадка, белый стул, концентрированная моча — тут не пропустить, а при гепатите С этого нет. Может быть лишь легкое недомогание как при ОРЗ», — перечислил доктор.

Поэтому стоит следить за своим здоровьем, вовремя делать прививки и контролировать свое состояние, если есть факторы риска инфицирования гепатитами В и С.

При подготовке материала использованы следующие источники:
О самом главном