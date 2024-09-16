Помочь печени. Мясников перечислил признаки гепатита В и С

Обычно проверяют на гепатиты перед плановыми операциями или поступлением в больницу. Есть такая проверка и в рамках диспансеризации. «Но если вы что-то за собой чувствуете — часто посещаете маникюрные салоны, делали татуировки и т. д. — лучше проверяться дополнительно. Причем сдавать надо не только анализы на вирусные гепатиты, а также на ферменты печени», — предупредил врач. Причем если вы сдали ферменты без привязки к гепатитам, и они повышены, лучше все же сдать и анализ на гепатит.