Помидоры не убивают людей. Почему ученым пришлось доказывать это

Есть теория, что ягоды паслена, убившие императора, печально известны своей смертоносностью. Помидоры принадлежат к тому же семейству растений — пасленовые, и тоже производят токсичные стероидные гликоалкалоиды. Поэтому долгое время они считались ядовитыми, пишет Science Alert.
Но помидоры на самом деле не убивают людей. Эти плоды превращают свои горькие токсины во что-то более приятное на вкус и совсем не смертоносное.
Известно, что пасленовые используют стероидные гликоалкалоиды как естественную защиту от вредителей. Ученые предполагают, что эти молекулы вмешиваются в мембраны клеток животных, повреждая их, и вызывают гибель клеток.
Еще один представитель токсичного семейства — картофель. Его вырастили с безопасным уровнем этих соединений, хотя он тоже может вырабатывать их при повреждении или воздействии большого количества света.
Для людей это ликоалкалоидное вещество неприятно горькое на вкус. Злоупотребление им приводит к жжению во рту, тошноте, рвоте, судорогам, замедленным дыханию и пульсу, диарее, внутреннему кровотечению, поражению желудка, внутреннему кровотечению.
В то же время растениям нужно рассеивать семена, и в этом им помогают животные. В связи с этим по мере созревания некоторых плодов с семенами горькие токсичные химикаты, содержащиеся в них, преобразуются в более приятное на вкус вещество.
В новом исследовании, результаты которого опубликованы в журнале Science Advances, биолог из Сычуаньского университета Фэн Бай и его коллеги смогли определить генетические механизмы, участвующие в безопасной трансформации плодов томата.
Ученые обнаружили, что в них эти химические вещества делают плоды краснее, мягче и слаще, координируют распад токсичного гликоалкалоида в менее токсичное соединение. В итоге томаты становятся устойчивыми к атакам травоядных и их семена созревают.
Белок DML2 позволяет клеточному генному аппарату получать доступ к генам, участвующим в остановке токсинов. В ходе исследования ученые генетически отключили создание DML2 в томатах. Оказалось, что полученные плоды по-прежнему содержат высокие уровни стероидных гликоалкалоидов.
Потом ученые сравнили гены, участвующие в других родственных растениях. Оказалось, что деметилирование ДНК под действием этого белка увеличилось во время одомашнивания томата. В итоге растения с мелкими ягодами «превратились» в источник крупных красных плодов.
Уровни генов, поддерживающих стероидные гликоалкалоиды, также снизились. Иными словами, для здоровья не опасны даже зеленые томаты.
Кстати, в России популярно такое блюдо, как соленые помидоры. Они могут принести здоровью как пользу, так и вред.