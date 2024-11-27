Померанский шпиц выжил после падения с двенадцатого этажа

Пушистый померанский шпиц после падения с высоты девяти этажей не только выжил, но и, судя по всему, отделался лишь испугом. Об этом пишет Oddity Central.
Семья из Колумбии была обеспокоена, когда не могла найти померанского шпица по кличке Пэрис. Обыскав всю квартиру на 12 этаже, хозяева решили проверить окна и заметили дыру в крыше трехэтажного строения рядом с домом.
С помощью бинокля владельцам удалось разглядеть в ней своего питомца. Прибывшие на место спасатели вытащили шпица, который оказался жив и здоров.
Неясно, как Пэрис выпал из окна, так как хозяева всегда держат их закрытыми. Ветеринары, которые осматривали шпица, предположили, что металлическая крыша и пушистая шерсть смягчили удар. Специалисты сказали, что после падения с такой высоты у собаки должны быть какие-то внутренние или внешние повреждения, но, на их удивление, на питомце нет ни царапинки.
С момента спасения Пэрис находится под наблюдением ветеринаров.
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