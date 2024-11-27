Померанский шпиц выжил после падения с двенадцатого этажа

Неясно, как Пэрис выпал из окна, так как хозяева всегда держат их закрытыми. Ветеринары, которые осматривали шпица, предположили, что металлическая крыша и пушистая шерсть смягчили удар. Специалисты сказали, что после падения с такой высоты у собаки должны быть какие-то внутренние или внешние повреждения, но, на их удивление, на питомце нет ни царапинки.