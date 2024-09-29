Пользователи «Зеленой кнопки» смогут сообщить о нарушениях

«Мы обновляем приложение, делаем удобнее сервис как для туристов, так и для персонала, который управляет заповедными территориями. У нас применена система сбора больших данных, которая позволяет анализировать портрет туристов, модели их поведения. В сентябре у нас накопился ряд значительных обновлений. Интегрирована возможность общественного контроля за нарушениями. В случае опасности туристы могут одним нажатием сообщить свои координаты в службу 112, внедрена возможность оформления билетов юридическими лицами наряду с обычными туристами», — сказал собеседник агентства.
Туристы, посещающие заповедные территории, могут оформить билеты и бесплатные разрешения, сотрудники ООПТ — проверить их действительность, значительно экономя время.
Всего за год услугами платформы на Камчатке воспользовались 20 тыс. туристов из России и восточных стран. Как отметил руководитель платформы, с использованием «Зеленой кнопки» необходимые разрешения уже получает треть посетителей ООПТ камчатского региона. При этом в сравнении с предыдущим годом число пользователей приложения выросло вдвое.
«Наша промежуточная цель в новом году — 100 тыс. скачиваний, в этом случае мы сможем сделать приложение еще удобнее и насыщеннее. В будущем в приложении может появиться много разных функций: например, аудиогиды или синхронизация с приложением МЧС», — добавил собеседник агентства.
Разработчики приложения оцифровали и разместили на платформе национальные парки «Ленские столбы» в Якутии и «Смоленское Поозерье» в Смоленской области, в октябре эти нацпарки тоже станут доступны пользователям.