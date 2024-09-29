Пользователи «Зеленой кнопки» смогут сообщить о нарушениях

«Мы обновляем приложение, делаем удобнее сервис как для туристов, так и для персонала, который управляет заповедными территориями. У нас применена система сбора больших данных, которая позволяет анализировать портрет туристов, модели их поведения. В сентябре у нас накопился ряд значительных обновлений. Интегрирована возможность общественного контроля за нарушениями. В случае опасности туристы могут одним нажатием сообщить свои координаты в службу 112, внедрена возможность оформления билетов юридическими лицами наряду с обычными туристами», — сказал собеседник агентства.