Пользователи ВКонтакте выбрали главные мемы года

ВКонтакте вместе с онлайн-энциклопедией Memepedia составила рейтинг самых популярных мемов 2024 года, которые выбирали пользователи социальной сети. Победителем стал «просто чиловый парень» — антропоморфная собака, которой плевать на стрессовые ситуации. Изображение описывает людей, сохраняющих спокойствие при любых обстоятельствах.
Интересно, что «просто чиловый парень» представил художник Фил Бэнкс еще в октябре 2023 года, однако широкое распространение в качестве мема во всех социальных сетях изображение получило лишь в сентябре 2024-го.
Второе место в рейтинге также занял мем, иллюстрирующий спокойствие и невозмутимость, — турецкий стрелок на Олимпиаде-2024 в Париже. В отличие от других спортсменов, Юсуф Дикеч вышел в обычной футболке без каких-либо специализированных приспособлений и получил серебро за стрельбу из пистолета. Пользователям пришелся по душе такой расслабленный вайб.
Тройку лидеров замыкает фраза «Никто, конечно же, не…», сказанная в передаче «Следствие вели…» с Леонидом Каневским. В мемах обычно сначала появляются какие-то дела, которые необходимо выполнить, а после — кадр с «Никто, конечно же, не…».
В топ-10 мемов года также вошли грустный хомяк со слезящимися глазами, «Бу, испугался? Не бойся», «Педро, Педро, Педро», «Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя?» (фраза из фильма «Субстанция»), «А ну покажи», Николай Василенко и квадроберы.
Также был составлен рейтинг самых надоевших мемов 2024 года. Этот список возглавляет «О боже, это новая эмоция» — кадр из мультфильма «Головоломка 2», в котором впервые появляется новая эмоция с именем Тревожность. Пользователи на ее место подставляют разные жизненные фото, кадры со знаменитостями и персонажами фильмов.
На втором месте — слово Пикми. Это неологизм, произошедший от английского pick me («выбери меня»). Сленговое слово для обозначения «не таких, как все» девушек, которые стараются выделиться и привлечь внимание парней.
Третье место антимемов занимают квадроберы — подростки, переодевающиеся в животных. На четвертой строчке расположились мемы по мотивам фильма «Дюна-2», а на пятой — «Шик шак шок» (Shik Shak Shok). Эта вирусная песня исполнителя Hassan Abu El So’oud используется, когда кто-то шокирован.
Замыкают рейтинг антимемов Hamster Kombat, «Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя?», кричащи даман, скукоживающий лимон и чезабретто.
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