Пользователи ВКонтакте выбрали главные мемы года

Второе место в рейтинге также занял мем, иллюстрирующий спокойствие и невозмутимость, — турецкий стрелок на Олимпиаде-2024 в Париже. В отличие от других спортсменов, Юсуф Дикеч вышел в обычной футболке без каких-либо специализированных приспособлений и получил серебро за стрельбу из пистолета. Пользователям пришелся по душе такой расслабленный вайб.