Пользователи ВКонтакте станут авторами обложек русской классики

Конкурс длится полгода и состоит из 4 этапов — первый стартует уже в конце сентября. Чтобы принять участие, нужно выложить свои работы в сообществе или на личной странице ВКонтакте под хэштегом #книжнаяполкаVK. Работы победителей опубликуют в книгах новой специальной серии с тысячными тиражами.