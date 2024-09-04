Пользователи ВКонтакте станут авторами обложек русской классики

Украсить страницы и обложки популярных произведений русской и зарубежной классики смогут победители конкурса, который совместно проводят VK, «Эксмо» и «Литрес».
Конкурс длится полгода и состоит из 4 этапов — первый стартует уже в конце сентября. Чтобы принять участие, нужно выложить свои работы в сообществе или на личной странице ВКонтакте под хэштегом #книжнаяполкаVK. Работы победителей опубликуют в книгах новой специальной серии с тысячными тиражами.
Каждый этап будет посвящен новому литературному произведению:
- «Собачье сердце» Михаила Булгакова — конкурс начнется в конце сентября;
- «Маленькие трагедии» Александра Пушкина — конкурс стартует в середине ноября;
- «Вишневый сад» Антона Чехова и «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла — в следующем году.
Подробные правила конкурса будут опубликованы в пабликах ЭКСМО и VK Сообществ в день старта проекта, 23 сентября.
Победителей определят пользователи — на основе их реакций и комментариев под хэштегом эксперты сформируют список финалистов и опубликуют в официальном сообществе «Эксмо» ВКонтакте.
Победителей определит жюри. В его составе — шеф-редактор русской классической литературы «Эксмо» Наталья Завьялова, директор департамента по работе с сообществами VK Мария Воробьева, директор Государственного музея Михаила Булгакова Валентина Агафонова и директор Международного фестиваля книжной иллюстрации и визуальной литературы МОРС Анна Чефранова.
В поддержку проекта партнер «Книжной полки» Государственный музей Михаила Булгакова подготовит эксклюзивную статью об истории создания повести «Собачье сердце». Кроме того, в Центре Булгакова на Арбате будет организована выставка иллюстраций от обладателей страниц и авторов сообществ ВКонтакте.
Книги с работами финалистов появятся на полках книжных магазинов весной следующего года. Кроме того, каждый победитель получит денежный приз. Конкурсные работы, не вошедшие в печатное издание, попадут на виртуальную выставку в приложении «Литрес».