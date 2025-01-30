Пользователи VK могут перенести данные из MyHeritage в «Семью»

В мини-приложении «Семья» была добавлена функция переноса данных из MyHeritage — генеалогического сервиса, который позволяет составлять семейные древа. Теперь пользователи ВКонтакте смогут искать родственников по базе социальной сети, добавлять их в свое древо и создавать с ними чаты в VK Мессенджере.
Сообщается, что в ближайшее время в сервисе также появятся функция поиска родственников среди древ других пользователей и уведомления о днях рождения.
Чтобы перенести данные, нужно зайти в настройки раздела «Профиль» внутри мини-приложения «Семья», а затем выбрать пункт «Перенести древо из MyHeritage».