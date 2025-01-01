Пользователи сообщают о масштабных сбоях в работе Telegram

Сбой в работе сервисов начался примерно сразу после наступления нового 2025 года по мск.
Жалобы пользователей поступают на сбои при попытке соединения с сервером и отправке сообщений.
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Масштабный сбой в работе мессенджера Telegram происходит сразу после наступления 2025 года, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
Сбой в работе сервисов начался примерно сразу после наступления нового 2025 года по мск.
Жалобы пользователей поступают на сбои при попытке соединения с сервером и отправке сообщений.