Пользователи соцсети из Китая помогли американке найти бывшего одноклассника за 22 часа

После того, как в США приняли решение о блокировке TikTok, американцы начали массово регистрироваться в китайской соцсети RedNote. Одна из новых пользовательниц, 21-летняя Катарина Селия, быстро набравшая более 20 тыс подписчиков, решила воспользоваться случаем и найти бывшего одноклассника из Китая, — пишет South China Morning Post.
Известно, что благодаря помощи китайских пользователей, она добилась успеха всего за 22 часа, хотя знала только имя бывшего одноклассника. Селия рассказала, что с 2017 по 2018 год посещала частную католическую школу в штате Айова (США). Тогда в ее класс направили по обмену ученика по имени Саймон.
Несмотря на то, что одноклассники стали лучшими друзьями, они потеряли связь вскоре после возвращения Саймона в Китай. В надежде найти своего друга, Селия выложила трогательное видео с призывом о помощи. Оно быстро стало вирусным и многие китайские пользователи захотели помочь друзьям воссоединиться.
Из-за оставленных лайков и комментариев видеоролик вышел в топ, и уже через 22 часа пользователь по имени Саймон оставил под ним комментарий, в котором говорилось, что он тот, кого все ищут.
«Всем привет, я Саймон. Я никогда не думал, что смогу вот так восстановить связь со своим давним хорошим другом. Огромное спасибо всем, кто помогал», — гласит комментарий.
Как позднее выяснилось, Саймон переехал из Китая в США и теперь работает там дизайнером. Благодаря RedNote он восстановил общение со школьной подругой. Сообщается, что у них уже состоялся первый видеозвонок, и в скором времени бывшие одноклассники намерены встретиться лично.
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