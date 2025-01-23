Пользователи соцсети из Китая помогли американке найти бывшего одноклассника за 22 часа

Известно, что благодаря помощи китайских пользователей, она добилась успеха всего за 22 часа, хотя знала только имя бывшего одноклассника. Селия рассказала, что с 2017 по 2018 год посещала частную католическую школу в штате Айова (США). Тогда в ее класс направили по обмену ученика по имени Саймон.