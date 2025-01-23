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Пользователи соцсети из Китая помогли американке найти бывшего одноклассника за 22 часа

Примечательно, что девушка знала только имя бывшего одноклассника.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: SCMP

После того, как в США приняли решение о блокировке TikTok, американцы начали массово регистрироваться в китайской соцсети RedNote. Одна из новых пользовательниц, 21-летняя Катарина Селия, быстро набравшая более 20 тыс подписчиков, решила воспользоваться случаем и найти бывшего одноклассника из Китая, — пишет South China Morning Post.

Известно, что благодаря помощи китайских пользователей, она добилась успеха всего за 22 часа, хотя знала только имя бывшего одноклассника. Селия рассказала, что с 2017 по 2018 год посещала частную католическую школу в штате Айова (США). Тогда в ее класс направили по обмену ученика по имени Саймон.

Несмотря на то, что одноклассники стали лучшими друзьями, они потеряли связь вскоре после возвращения Саймона в Китай. В надежде найти своего друга, Селия выложила трогательное видео с призывом о помощи. Оно быстро стало вирусным и многие китайские пользователи захотели помочь друзьям воссоединиться.

Из-за оставленных лайков и комментариев видеоролик вышел в топ, и уже через 22 часа пользователь по имени Саймон оставил под ним комментарий, в котором говорилось, что он тот, кого все ищут.

«Всем привет, я Саймон. Я никогда не думал, что смогу вот так восстановить связь со своим давним хорошим другом. Огромное спасибо всем, кто помогал», — гласит комментарий.

Как позднее выяснилось, Саймон переехал из Китая в США и теперь работает там дизайнером. Благодаря RedNote он восстановил общение со школьной подругой. Сообщается, что у них уже состоялся первый видеозвонок, и в скором времени бывшие одноклассники намерены встретиться лично.

Ранее рассказывали, что китайский блогер выманил у одинокой пожилой женщины $76 тыс.