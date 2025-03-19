Эксперт: пользователи сами делятся личной информацией с мошенниками

По его мнению, меры по борьбе с мошенниками имеют накопительный эффект и в перспективе усложнят им жизнь. В свою работу они вкладывают деньги, поэтому им нужно создать условия, чтобы их бизнес стал нерентабельным. Эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский отмечает, что закон ожидаемый и та же маркировка звонков, доступная сейчас через приложения, должна положительно сказаться на результате.