Эксперт: пользователи сами делятся личной информацией с мошенниками

Законопроект, направленный на защиту граждан от телефонных и интернет мошенников, принят Государственной думой в первом чтении. Председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин рассказал, что за 2024 года ущерб от преступлений в этой сфере составил 200 миллиардов рублей.
— Было зафиксировано 486 тысяч случаев онлайн-мошенничества. Пятую часть преступлений в этой области составляют кражи с банковского счёта. Важно защитить людей от мошенников, которые с каждым годом всё больше используют новые технологии, — рассказал Володин.
Среди предложенных мер названы обязательная маркировка звонков, введение отказа от получения рассылок, спам-звонков и вызовов с абонентских номеров, не входящих в российскую систему и многое другое. Всего предложено 30 мер.
Эксперт по информационной безопасности Алексей Раевский рассказал ВФокусе Mail, что раньше мошенники звонили из исправительных учреждений, теперь же основная часть преступников работают за рубежом в недружественных странах.
По его мнению, меры по борьбе с мошенниками имеют накопительный эффект и в перспективе усложнят им жизнь. В свою работу они вкладывают деньги, поэтому им нужно создать условия, чтобы их бизнес стал нерентабельным. Эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский отмечает, что закон ожидаемый и та же маркировка звонков, доступная сейчас через приложения, должна положительно сказаться на результате.
Я бы сделал ставку на обучение пользователей. Часто пользователи сами передают свою конфиденциальную информацию злоумышленникам. Поэтому нам надо донести до них базовые принципы, чтобы сохранить их данные и деньги.
Заместитель главы Минцифры Иван Лебедев в ходе выступления в Государственной думе заявил, что раскрываемость киберпреступлений по некоторым видам не превышает 30%. Поего словам, одним из методов мошенников является использование инфоповодов, например, праздники. Под них создают фишинговые сайты с фейковыми отелями и пользователи не только передают личные данные, но и средства.