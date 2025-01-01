Пользователи массово отказываются от Windows 11

Так, в октябре 2024 года доля Windows 11 достигла своего пика, превысив 35,5%. Этот резкий рост последовал после снижения популярности операционной системы в предыдущие месяцы. Однако, согласно данным за последние два месяца, Windows 11 потеряла более 1,48% пользователей. В декабре 2024 года доля Windows 11 снизилась с 34,94% до 34,12% (-0,82%).
В то же время Windows 10 вернула часть пользователей, несмотря на приближающийся конец поддержки в октябре 2025 года. На данный момент Windows 10 остается лидирующей версией Microsoft — эта версия была установлена на 62,73% компьютеров (+0,9%).
Для пользователей, которые не могут обновиться до Windows 11, Microsoft предлагает программу расширенной безопасности за $30, обеспечивающую дополнительные патчи в течение 12 месяцев. Также существуют сторонние решения, например 0patch, позволяющие получить дополнительную поддержку до пяти лет за определенную оплату.