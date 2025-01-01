Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пользователи массово отказываются от Windows 11

Пользователи массово отказываются от Windows 11, следует из исследования Statcounter.

Источник: Reuters

Так, в октябре 2024 года доля Windows 11 достигла своего пика, превысив 35,5%. Этот резкий рост последовал после снижения популярности операционной системы в предыдущие месяцы. Однако, согласно данным за последние два месяца, Windows 11 потеряла более 1,48% пользователей. В декабре 2024 года доля Windows 11 снизилась с 34,94% до 34,12% (-0,82%).

В то же время Windows 10 вернула часть пользователей, несмотря на приближающийся конец поддержки в октябре 2025 года. На данный момент Windows 10 остается лидирующей версией Microsoft — эта версия была установлена на 62,73% компьютеров (+0,9%).

Для пользователей, которые не могут обновиться до Windows 11, Microsoft предлагает программу расширенной безопасности за $30, обеспечивающую дополнительные патчи в течение 12 месяцев. Также существуют сторонние решения, например 0patch, позволяющие получить дополнительную поддержку до пяти лет за определенную оплату.