Пользователи массово отказываются от Windows 11

Так, в октябре 2024 года доля Windows 11 достигла своего пика, превысив 35,5%. Этот резкий рост последовал после снижения популярности операционной системы в предыдущие месяцы. Однако, согласно данным за последние два месяца, Windows 11 потеряла более 1,48% пользователей. В декабре 2024 года доля Windows 11 снизилась с 34,94% до 34,12% (-0,82%).