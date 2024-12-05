Польза ступеней. Ученые: ходьба по лестнице защищает от сердечного приступа

В рамках работы исследовали данные больше 22 000 человек. Возраст участников — 40−79 лет. Все они не занимались спортом регулярно. Показатели активности измеряли с помощью трекеров 24 часа в сутки семь дней в неделю. Шло исследование два года. Здоровье испытуемых отслеживали по их медкартам. Проверяли данные о смертности и наличии таких проблем, как инсульты, сердечная недостаточность, приступы и т. д.