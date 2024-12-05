Польза ступеней. Ученые: ходьба по лестнице защищает от сердечного приступа

Достаточно несколько минут довольно интенсивных упражнений, как например, подъем по лестнице рывками или ношение тяжелых сумок с покупками, чтобы женщины снизили у себя риски развития сердечного приступа почти в половину. Это может стать альтернативой нелюбимым многими занятиям в спортзале. Об этом говорит новое исследование.
Повседневные занятия помогают предотвратить риск сердечной катастрофы у тех, кто ведет малоподвижный образ жизни. Если сделать эпизодические упражнения привычкой образа жизни, это может показать многообещающие результаты для женщин, не любящих структурированную физкультуру.
В рамках работы исследовали данные больше 22 000 человек. Возраст участников — 40−79 лет. Все они не занимались спортом регулярно. Показатели активности измеряли с помощью трекеров 24 часа в сутки семь дней в неделю. Шло исследование два года. Здоровье испытуемых отслеживали по их медкартам. Проверяли данные о смертности и наличии таких проблем, как инсульты, сердечная недостаточность, приступы
У них фиксировалось уменьшение риска сердечного приступа на 51%, сердечной недостаточности на 67%. Это если сравнивать с женщинами, которые такой активностью не занимались.
Причем даже полторы минуты энергичной активности помогают снизить риск проблем с сердцем на треть, а риск развития сердечной недостаточности — на 40%.
Начать несложно, заявили эксперты, можно приступить к простым интенсивным подъемам по лестнице, ношению покупок или ходьбе в гору.
«Это не следует рассматривать как быстрое решение — волшебных средств для здоровья не существует. Но наши результаты показывают, что даже небольшая более интенсивная активность может стать именно тем, что поможет людям выработать привычку к регулярной физической активности или даже к занятиям спортом», — пояснили эксперты.