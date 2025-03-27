Польза прокрастинации. Как вредные привычки повышают продуктивность

Научит импровизировать. Человек, живущий без планирования, в какие-то дни с трудом успевает закончить самые важные дела. Однако при этом возможны периоды, когда главные задачи выполнены, а времени еще много. Тогда нужно будет выбрать, чем его занять. Например, можно будет набросать список идей или подумать о стратегических целях. Все это можно запланировать заранее и внести в график, но отсутствие подробного расписания может подарить ощущение свободы. И возможность выбрать дела, которые в данный момент приносят удовольствие.