Польза прокрастинации. Как вредные привычки повышают продуктивность

1. Прокрастинация
Когда человек прокрастинирует, он выполняет разные дела, кроме одного, за которое очень не хочется браться. Или откладывает его до последнего. Прокрастинация способна привести к беспорядку в рабочем графике и стрессу. Однако она может быть полезна.
Поможет расставить приоритеты. Когда времени до дедлайна катастрофически мало, человек очень быстро выбирает, что сделать вначале, что отложить и что отменить, пишет «Лайфхакер». Издание предлагает при работе над сложными проектами в дополнение к официальному дедлайну назначать собственный. Он должен быть раньше общего, но не намного, чтобы можно было воспринять этот срок как отметку в графике. Нужно использовать этот дедлайн как фильтр, который поможет отсечь необязательные дела.
Подскажет, как оптимизировать работу. Если времени до сдачи проекта еще много, мы можем отвлекаться и не думать об эффективности. А вот когда сроки начинают гореть, мы ищем самый быстрый алгоритм выполнения задачи. Следующий дедлайн поможет его доработать, последующие — отшлифовать идею до блеска, а свои навыки — до автоматизма.
Позволит лучше узнать себя. Во время стресса мы понимаем, что нас мотивирует, а от чего лучше отказаться. Например, можем проверить, какие способы помогают сосредоточиться. Также при стрессе мы понимаем, как долго способны работать непрерывно и какие условия нам подходят.
Кроме того, прокрастинация и сопровождающий ей форс-мажор помогут человеку понять, своим ли делом он занимается. Если после аврала вы чувствуете эмоциональный подъем, переживать не о чем. А если положительных эмоций нет, не помешает задуматься и понять, ждать ли следующего дедлайна или искать другую сферу.
2. Нелюбовь к планированию
Эта привычка может привести к стрессу и потере продуктивности. Однако некоторым людям скучно соблюдать расписания. В таком случае можно поискать плюсы в привычке жить без жесткого планирования. И она действительно может принести пользу.
Научит выделять самое важное. Короткий перечень задач легко удержать в памяти. Поэтому нужно научиться выделять из общего потока дела, о которых никак нельзя забыть. Если мы каждое утро будем намечать на день три-четыре самых важных задачи, то точно их запомним. И если мы будем выполнять все из такого мини-списка, наша продуктивность может вырасти.
Поможет укрепить память. Это следствие предыдущего пункта. Вероятно, поначалу мы будем помнить о двух-трех делах на день, но потом научимся запоминать больше. В итоге не придется зависеть от ежедневника или онлайн-доски с расписанием.
Научит импровизировать. Человек, живущий без планирования, в какие-то дни с трудом успевает закончить самые важные дела. Однако при этом возможны периоды, когда главные задачи выполнены, а времени еще много. Тогда нужно будет выбрать, чем его занять. Например, можно будет набросать список идей или подумать о стратегических целях. Все это можно запланировать заранее и внести в график, но отсутствие подробного расписания может подарить ощущение свободы. И возможность выбрать дела, которые в данный момент приносят удовольствие.
3. Привычка отвлекаться от дел
Постоянные отвлечения способны снизить КПД. Но эта привычка может привести и к положительным результатам.
Поможет сбросить напряжение. Люди, у которых есть привычка отвлекаться от дел, могут больше и качественнее отдыхать. И обычно они прерывают работу до появления усталости. Причем даже короткий промежуток отдыха важен. Например, когда человек веселится над мемом, он расслабляется. И возвращается к делам, немного восстановившись. При монотонной работе это может быть особенно полезно.
Позволит взглянуть на рабочую задачу под новым углом. Короткие перерывы помогают перезагрузиться. После них человек может взглянуть на работу свежим взглядом. Это поможет обнаружить ошибки и найти свежие идеи. Последние иногда приходят в голову, когда человек отвлекается, но продолжает работать над задачей в фоновом режиме. Важно лишь не отвлекаться слишком часто и надолго.
4. Стремление взяться за все дела сразу
Человек, обладающий такой привычкой, отвлекается на другие дела. В итоге он не успевает восстановить силы. Стремление делать все сразу может снизить концентрацию, продуктивность и привести к выгоранию. Однако эта привычка тоже может принести пользу.
Позволит не забыть ни об одной задаче. Это объясняется эффектом Зейгарника. Согласно ему, незаконченное дело дольше остается в рабочей памяти. Если человек начал несколько разных дел, шанс запомнить их все гораздо выше, чем если он просто запишет их в блокнот.
Поможет избежать прокрастинации. Легче вернуться к уже начатому делу, чем стартовать с нуля. Таким образом, если очень не хочется браться за какую-то работу, нужно сделать хотя бы первые шаги. И переключиться на что-то другое. Потом вернуться к первому делу будет легче.
Чтобы выжать из этой привычки максимальную пользу, стоит поэкспериментировать и понять, какое число дел вы можете одновременно удержать в памяти. И браться именно за это количество задач, не больше.
5. Перфекционизм
Он может сильно затянуть сроки сдачи проекта. Однако в перфекционизме есть и плюсы.
Поможет повысить профессиональный уровень. Если человек стремится выполнять все максимально качественно, то со временем он отшлифует свои навыки. Причем иногда это происходит незаметно.
Позволит стать увереннее. Обычно малокомпетентный специалист не стремится выполнить все идеально. Попытки улучшить уже неплохой результат — доказательство профессионализма. И чем мельче недочеты, которые человек хочет исправить, тем выше может быть его квалификация.
При этом нужно уметь останавливаться на уровне «результат уже достаточно хорош», найдя критерии, которые позволят признать итоги достойными.
К слову, у некоторых есть привычка отказываться ради работы от отдыха. Кто-то готов пожертвовать даже отпуском. Многие ли согласны отказаться от отдыха ради работы, выяснили недавно аналитики.