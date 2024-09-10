Польза персиков: в чем их преимущества для здоровья человека

Сладкие и сочные персики не только вкусные, но и полезные. В этих фруктах содержатся питательные вещества, которые благоприятно сказываются на здоровье сердца, кишечника и иммунной системы.
В чем польза для здоровья
Персики обладают редким сочетанием свойств — при небольшом содержании калорий и жиров они богаты витаминами, минералами и антиоксидантами. Эти плоды содержат много клетчатки, включающей растворимые и нерастворимые волокна. Доказано, что персики стабилизируют уровень холестерина и сахара в крови и отвечают за улучшение пищеварения.
Помимо прочего, персики богаты важным антиоксидантом — витамином C, отвечающим за иммунную систему. Именно он защищает организм от воздействия свободных радикалов (вредных молекул, воздействующих на клетки), которые способны привести к сердечным заболеваниям и появлению раковых опухолей.
Проведем подсчеты: в одном персике среднего размера содержится:
68 калорий;
1 г белка;
15 г углеводов;
2 г клетчатки;
12 г сахара.
Кстати, есть ли ли разница между персиками и нектаринами? Выясняем это в отдельном материале.