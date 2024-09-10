Польза персиков: в чем их преимущества для здоровья человека

Персики обладают редким сочетанием свойств — при небольшом содержании калорий и жиров они богаты витаминами, минералами и антиоксидантами. Эти плоды содержат много клетчатки, включающей растворимые и нерастворимые волокна. Доказано, что персики стабилизируют уровень холестерина и сахара в крови и отвечают за улучшение пищеварения.