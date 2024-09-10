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Польза персиков: в чем их преимущества для здоровья человека

Нутрициологи уверяют, что персики крайне полезны для здоровья благодаря содержанию клетчатки, антиоксидантов и минералов.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: pixabay

Сладкие и сочные персики не только вкусные, но и полезные. В этих фруктах содержатся питательные вещества, которые благоприятно сказываются на здоровье сердца, кишечника и иммунной системы.

В чем польза для здоровья

Персики обладают редким сочетанием свойств — при небольшом содержании калорий и жиров они богаты витаминами, минералами и антиоксидантами. Эти плоды содержат много клетчатки, включающей растворимые и нерастворимые волокна. Доказано, что персики стабилизируют уровень холестерина и сахара в крови и отвечают за улучшение пищеварения.

Нутрициологи утверждают, что эти фрукты также содержат достаточное количество калия, железа и цинка — минералов, помогающих регулировать кровяное давление и улучшающих работу мышц и нервов.

Помимо прочего, персики богаты важным антиоксидантом — витамином C, отвечающим за иммунную систему. Именно он защищает организм от воздействия свободных радикалов (вредных молекул, воздействующих на клетки), которые способны привести к сердечным заболеваниям и появлению раковых опухолей.

Проведем подсчеты: в одном персике среднего размера содержится:

  • 68 калорий;

  • 1 г белка;

  • 15 г углеводов;

  • 2 г клетчатки;

  • 12 г сахара.

Кстати, есть ли ли разница между персиками и нектаринами? Выясняем это в отдельном материале.