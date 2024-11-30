Польза красоте? Врач Корнилова рассказала о приеме коллагена

После 25 лет самостоятельная выработка коллагена в нашем организме снижается, а вместе с этим в прошлое уходит и молодость. Задержать ее — наша задача. Поэтому популярность коллагена в последние годы достигла максимума. Многие хорошо осведомлены о пользе этого вещества для кожи, волос, ногтей, суставов, связок и соединительной ткани в целом. А некоторые даже в курсе существования разных типов коллагена. Так, типы № 1 и № 3 рекомендуют для кожи, волос и ногтей. А тип № 2 — для восстановления хрящевой ткани суставов. Но нет ли у чудо-средства обратной стороны?