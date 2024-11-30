Польза красоте? Врач Корнилова рассказала о приеме коллагена

Молодость сегодня в тренде. Неувядаемыми хотят оставаться и мужчины, и женщины. А для этого все средства хороши: от уколов красоты и капельниц до пластики. Но начинать принято с малого, например, с употребления коллагена, который, как считается, продлевает молодость кожи. Поможет или нет — еще вопрос, но точно хотя бы не навредит. Или же нет? Об этом рассказывает aif.ru врач гастроэнтеролог высшей категории Вероника Корнилова.
После 25 лет самостоятельная выработка коллагена в нашем организме снижается, а вместе с этим в прошлое уходит и молодость. Задержать ее — наша задача. Поэтому популярность коллагена в последние годы достигла максимума. Многие хорошо осведомлены о пользе этого вещества для кожи, волос, ногтей, суставов, связок и соединительной ткани в целом. А некоторые даже в курсе существования разных типов коллагена. Так, типы № 1 и № 3 рекомендуют для кожи, волос и ногтей. А тип № 2 — для восстановления хрящевой ткани суставов. Но нет ли у чудо-средства обратной стороны?
Усвоили?
Всё, что мы употребляем через рот, в том числе любые медикаменты и БАДы, проходят через желудок. Но от коллагена потребители не ждут беды, ведь это вещество натуральное, а значит, должно быть безвредным. Однако при его употреблении нередко возникают жалобы на жжение в желудке, тошноту, изжогу и изменение консистенции стула (диарею или запор). Что не так с этим веществом?
Непереносимость коллагена может быть обусловлена сразу несколькими факторами. Первое — наличие в биопрепарате различных других добавок. Причем речь не только о консервантах, но и, например, о витамине С, который нередко провоцирует аллергическую реакцию и ухудшение самочувствия, да и слизистую ЖКТ может раздражать.
Второе — неудачный режим приема. Особенность коллагена в том, что употреблять его надо именно натощак. А это ухудшает переносимость любого препарата и может приводить к нежелательным реакциям.
Третье — то, что некоторые формы коллагена требуют для растворения большого количества воды. А это может чрезмерно растянуть желудок, и повлиять на рецепторный аппарат, который отреагирует на это появлением боли.
Не при гастрите
Чтобы коллаген усвоился, ЖКТ должен вырабатывать достаточное количество ферментов для переваривания, и к тому же микрофлора кишечника должна быть здоровой. Особенно тяжело идет переваривание коллагена у людей, страдающих заболеваниями слизистой желудка.
Дело в том, что нарушение всасывания коллагена в желудке и двенадцатиперстной кишки приводит к избыточному скоплению жидкости и «разбавлению» желудочного сока, необходимого для эффективного пищеварения.
Особенно актуально это для пациентов с гипоацидными состояниями (атрофическим гастритом).
Кстати, есть и ряд других противопоказаний. Не стоит пить коллаген людям с мочекаменной болезнью, так как он содержит аминокислоту гидроксипролин, который повышает риск развития оксалатных камней. И осторожнее с этой биодобавкой следует быть людям с уязвимой нервной системой, поскольку коллаген снижает уровень триптофана — предшественника серотонина (гормона счастья), поэтому может приводить к повышенной раздражительности и нервозности.
Дать обратный ход
Если желудок уже дал о себе знать, то приём коллагена нужно временно прекратить, и заняться восстановлением поврежденной слизистой. Снизить секрецию соляной кислоты и облегчить самочувствие позволяют препараты из группы ингибиторов протонной помпы, такие как омез, нольпаза, разо и прочие.
Но сначала надо стабилизировать состояние слизистой желудка. Особенно это важно для тех, кто по той или иной причине перед приемом коллагена (или на фоне приема) употреблял препараты группы НПВС (кеторол, миг, нимесил, вольтарен и пр.), салицилаты (аспирин, кардилмагнил, аспирин кардио и пр.), глюкокортикостероиды (преднизолон, метипред) и прочие.
Дело в том, что все эти лекарства, повышают риск образования эрозивно-язвенных дефектов. Усилить выработку собственных факторов защиты помогают препараты группы ребагита. Они стимулируют образование простагландинов, бикарбонатов, секрецию защитной слизи и улучшают микроциркуляцию. Часто врачи их назначают для восстановления слизистой ЖКТ после употребления тех или иных медикаментов. Длительность лечения составляет обычно 2−4 недели.
Если жжение возникло не только в желудке, но и в пищеводе, то справиться с ним помогут антациды — алмагель, маалокс, гевискон и прочие. Курс лечения составляет обычно от одной до двух недель.
Пить или не пить?
Так что же выбрать: красоту или здоровье? Выбирайте и то, и другое. А чтобы минимизировать побочные эффекты от употребления коллагена:
- начинайте его приём отдельно от других добавок. И желательно не на фоне применения других медикаментов. Это позволит не только снизить риск побочных эффектов, но и в случае их возникновения сузить круг «подозреваемых»;
- выбирайте коллаген с максимально простым и понятным составом, и только от известных мировых производителей. Легче всего он переносится, если в составе нет ничего лишнего. Морской коллаген, кстати, усваивается лучше, чем животный;
- завтракайте после употребления коллагена. Поскольку почти всегда коллаген должен быть употреблён строго натощак (иначе не усвоится), многие люди, проглотив таблетку, выходят из дома на работу голодными. От этого неприятные симптомы лишь усиливаются. Лучше так не делать, а поесть через 30−40 минут;
- нормализуйте вес, оздоровите питание и образ жизни. Исследования доказали, что положительное влияние на кожу коллагена выше, если вес в норме. А вот при лишних килограммах эффект от приема минимален. Да и вообще, чтобы кости, суставы и кожа были в хорошем состоянии ЗОЖ — первое дело;
- при возникновении любых неприятных симптомов прекратите приёма коллагена и обратитесь к врачу.