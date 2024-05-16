Польза или вред? Психологи назвали минусы и плюсы четырехдневной рабочей недели

По мнению эксперта, сотрудникам, которые за неделю должны выполнять определенный объем работы и едва успевают сделать это за пять дней, не стоит переходить на четырехдневку. В противном случае такие люди будут работать на износ, а потом три выходных «лежать пластом и собираться с духом для еще одного четырехдневного рывка». Может случиться и так, что человек будет трудиться в выходные. В итоге он будет больше уставать, больше болеть, быстрее выгорать, считает Марина Гогуева.