Польза или вред? Психологи назвали минусы и плюсы четырехдневной рабочей недели

В стране периодически обсуждается идея ввести четырехдневную рабочую неделю. Многим такой график кажется привлекательным, но подходит он далеко не всем, сообщила кандидат психологических наук, бизнес-психолог Марина Гогуева в интервью радио Sputnik.
По мнению эксперта, сотрудникам, которые за неделю должны выполнять определенный объем работы и едва успевают сделать это за пять дней, не стоит переходить на четырехдневку. В противном случае такие люди будут работать на износ, а потом три выходных «лежать пластом и собираться с духом для еще одного четырехдневного рывка». Может случиться и так, что человек будет трудиться в выходные. В итоге он будет больше уставать, больше болеть, быстрее выгорать, считает Марина Гогуева.
Если же при четырехдневке увеличить продолжительность рабочего дня, это негативно отразится на качестве жизни. Например, у сотрудников может не оказаться времени на поход в тренажерный зал, прогулки, отдых с друзьями, готовку.
Вместе с тем переход на четырехдневную неделю может быть полезен при свободном графике, когда важен только конечный результат, а не процесс работы.
«Если человек может сам себя организовать, если ему не нужна какая-то внешняя мотивация, не нужен внешний контроль, допустим, это человек, который совершенно спокойно работает на удаленке и в срок успевает выполнить все задачи, то, вероятнее всего, его четырехдневный график вполне устроит», — сказала Марина Гогуева.
Она подчеркнула, что такие работники четыре дня будут продвигаться к своему результату, если там стоят адекватные сроки, и три дня будут качественно отдыхать.
Психолог и основатель сервиса подбора психологов Alisahelp.ru Алиса Курамшина подчеркивает, что в таком графике есть целый ряд плюсов.
«При нынешнем развитии технологий психологи считают вполне возможным уменьшение суточного рабочего времени и сокращение рабочей недели в целом», — отметила она в разговоре с ВФокусе Mail.Ru.
К возможным плюсам четырехдневки эксперт отнесла:
- Повышение качества работы сотрудников. Если люди будут дольше отдыхать дома, то на рабочее место они будут возвращаться со свежими силами, а значит, будут меньше прокрастинировать и те же задачи выполнят быстрее и с меньшим количеством ошибок. «Ни для кого не секрет, что при восьмичасовом рабочем дне в среднем у офисных работников непосредственно на работу уходит, по оценкам исследователей, не более 4 часов», — сказала Алиса Курамшина.
- Уменьшение уровня стресса и выгорания у работников, хорошее влияние на их здоровье и благополучие. Это, в свою очередь, может привести к снижению заболеваемости и сокращению числа больничных. «То есть сотрудники будут работать даже больше!» — считает эксперт.
- Более удобное распределение времени между работой и личной жизнью. «Если у сотрудников недостаточно времени на семью или свои личные интересы, это не только уменьшает производительность труда, но и может вызвать напряженность в коллективе из-за всеобщих усталости и раздражительности», — полагает психолог.
- Благотворное влияние на экологию. Четырехдневная неделя, возможно, поможет сократить выбросы парниковых газов, связанные с транспортом и энергопотреблением в офисах, так как работники будут меньше времени проводить в дороге и рабочих помещениях.
- Экономия для компании, если она сможет благодаря новому графику меньше тратить на аренду офисных помещений и энергопотребление.
«Важно помнить, что однозначного мнения о четырехдневной рабочей неделе нет, и ее внедрение требует внимательного рассмотрения в рамках каждой конкретной компании и ее бизнес-процессов», — подчеркнула Алиса Курамшина.
Айгуль Сабитова