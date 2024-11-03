Польза или вред: нужно ли принимать биодобавки перед холодным сезоном

Капсулы красоты, добавка к утреннему чаю или кофе — чего только не придумают маркетологи, чтобы предложить покупателям безвредный и в то же время абсолютно бесполезный товар. А как это контролируется за рубежом? Там тоже есть свои методы подсунуть клиенту плацебо. Так, в Париже функционирует кафе, где посетители к покупке кофе получают бонус — лечебную терапию. Заказать латте здесь можно с добавлением коллагена и сеансом светодиодного света для улучшения кровообращения и качества кожи.