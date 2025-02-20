Польза безглютеновой диеты оказалась преувеличена. В чем дело

В комментарии «РБК Стиль» нутрициолог Светлана Чайковская сообщила, что мода на безглютеновые продукты возникла из-за большого процента выявления аллергии на глютен. Если раньше считалось, что этому заболеванию подвержено не больше 1% населения земли, то современные исследования доказывают, что это количество намного больше. «Мода на безглютеновый хлеб, к сожалению, действительно существует. Правильное питание, ЗОЖ, похудение идут рука об руку с темой исключения из рациона глютеносодержащих продуктов. Блогеры, известные люди транслируют, что глютен — это плохо. Хотя мало кто погружается в детали процессов», — сообщили эксперты.