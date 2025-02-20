Польза безглютеновой диеты оказалась преувеличена. В чем дело

Польза безглютеновых продуктов оказалась сильно преувеличена. Такие продукты часто стоят намного дороже своих «глютеновых» аналогов, но при этом содержат меньше белка и больше сахара. К такому выводу пришли американские ученые, опубликовавшие исследование в журнале Plant Foods for Human Nutrition. О результатах сообщает The Conversation.
Глютен, или клейковина, ― это белки, содержащиеся в зернах злаковых, в основном в пшенице, ржи и ячмене. В основном он встречается в хлебобулочной продукции: хлебе, макаронных и кондитерских изделиях.
В ходе исследования ученые сравнили состав безглютеновых продуктов с обычными. Оказалось, что во многих безглютеновых продуктах не хватает клетчатки, белка и других важных веществ. Производители пытаются компенсировать этот недостаток добавками, но из-за особенностей обработки пищевые волокна могут мешать усвоению белка. Кроме того, в такие продукты часто добавляют больше сахара, что приводит к повышению индекса массы тела и дефициту питательных веществ при длительном соблюдении безглютеновой диеты. Употребление безглютеновых продуктов оказалось совершенно бесполезно для людей с ожирением и диабетом.
В безглютеновых продуктах не содержится больше пшеницы, ржи, ячменя и овса, которые являются ключевым источником арабиноксилана — это вещество, которое способствует росту полезных бактерий в кишечнике, улучшает пищеварение и помогает контролировать уровень сахара в крови. Ученые подчеркивают, что найти безглютеновый продукт с хорошим балансом белка, клетчатки и углеводов крайне сложно.
Тем не менее есть и исключения. Например, безглютеновый хлеб с семенами может содержать до 38,24 г клетчатки на 100 г — значительно больше, чем в обычном хлебе. В качестве альтернативы безглютеновой муке все чаще используют «псевдозлаки» — например, амарантовую муку и киноа, а также специальные гидроколлоиды, которые помогут улучшить текстуру выпечки.
Исследователи признают, что безглютеновая диета необходима людям с непереносимостью глютена. Однако многие потребители отказываются от глютена не из-за медицинских показаний, а просто из-за тренда. В США безглютеновые продукты покупают около 25% населения, хотя целиакией (именно так называется непереносимость глютена) страдают только 1% американцев.
При этом рынок безглютеновых продуктов продолжает расти. В 2024 году его оценили в $7,28 млрд, а к 2032 году он может достигнуть $13,81 млрд. Только в США рынок безглютеновых продуктов оценивается в $5,9 млрд, что почти вдвое превышает показатели других стран.
В комментарии «РБК Стиль» нутрициолог Светлана Чайковская сообщила, что мода на безглютеновые продукты возникла из-за большого процента выявления аллергии на глютен. Если раньше считалось, что этому заболеванию подвержено не больше 1% населения земли, то современные исследования доказывают, что это количество намного больше. «Мода на безглютеновый хлеб, к сожалению, действительно существует. Правильное питание, ЗОЖ, похудение идут рука об руку с темой исключения из рациона глютеносодержащих продуктов. Блогеры, известные люди транслируют, что глютен — это плохо. Хотя мало кто погружается в детали процессов», — сообщили эксперты.
При этом исследование 2013 года показало, что 65% взрослых американцев считают безглютеновые продукты более здоровыми, а 27% выбирают безглютеновую пищу для снижения веса.