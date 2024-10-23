Полярную крачку впервые заметили в Москве

Северную птицу заметили на Рыжовском пруду в Новой Москве, уточняет RT. В столичном регионе пернатую заметили в первый раз, отмечает агентство городских новостей «Москва».
Полярные крачки, как отметили в департаменте, каждую осень отправляются в Антарктиду из Арктики на зимовку. До недавнего времени ученые считали, что этот вид совершает миграционный маршрут только над океаном.
Позднее специалисты начали фиксировать этих птиц во время перелета над сушей далеко от большой воды, сообщает «Москва 24». Гнездятся крачки на островах Финского залива и Белого моря, на Кольском полуострове, пишет сайт kp.ru.
5 октября орнитолог Вадим Мишин рассказал, что сезон миграции перелетных птиц начался в Москве, некоторые виды уже полностью улетели из столицы. Зимовать в Москву вскоре начнут прилетать северные птицы. Ожидается, что миграция завершится к ноябрю.