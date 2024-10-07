Полярник Владимир Иванов рассказал, какая экстремальная погода нас ждет

Есть еще один интересный аспект, который не все замечают. Представьте ситуацию: не самый толстый лед, например, на 10 баллов. Впереди ледокол ведет караван судов. Лед легко колется, все отлично. Теперь предположим, что лед стал 5-балльным. Это выглядит как открытая вода, по которой плавают льдины. Их судно прекрасно обойдет без ледокола. Но вот налетает шторм! И огромные глыбы льда начинают с бешеной силой бить в борта судна. Что лучше — спокойно пройти по каналу, проложенному ледоколом, или же оказаться в такой ситуации? Будь я капитаном торгового судна — выбрал бы вариант прохода с ледоколом.