Эксперт: зачем поляков просят срочно уехать из Белоруссии

Посольство Польши в Минске призвало поляков срочно покинуть страну, сославшись на угрозу ухудшения ситуации с безопасностью и возможное закрытие границ. Эксперт считает предупреждение частью политической кампании Варшавы.

Владимир Правдин
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Польское посольство в Минске призвало своих сограждан незамедлительно покинуть территорию Республики Беларусь, а также воздержаться от поездок на территорию страны в связи с «обострением ситуации». Как указано в заявлении дипломатов, гражданам Польши следует покинуть Белоруссию незамедлительно, «используя доступные коммерческие и частные средства».

Причина, которую предложили в качестве объяснения своим гражданами польское посольство, заключается в том, что в случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью или закрытия границ эвакуация польских граждан из Белоруссии может оказаться слишком затруднительной или даже невозможной.

Напомним, что совсем недавно 12 сентября Польша односторонним образом закрыла границу с Республикой Беларусь на фоне российского-белорусских учениях «Запад-2025».

В разговоре с корреспондентом ВФокусе Mail президент Фонда «Возвращение» политолог-полонист Юрий Бондаренко рассказал, что подобное заявление польские дипломаты сделали «в рамках общей истерии». По словам Бондаренко, польским властям необходимо поддерживать негативное отношение к России и Беларуси на фоне общей радикализации антиукраинского движения в стране.

При этом, как указывает политолог, не стоит ждать какого-либо возвращения к работе пунктов пропуска на польско-белорусской границе, так как для Варшавы крайне важны грузоперевозки. Тот факт, что с Беларусью работает лишь один погранпункт для пешего перехода границы или с автомобилей властей Польши на самом деле не волнует.