Поляки увеличили потребление алкоголя на 30−40%

В Польше количество человек, страдающих от алкогольной зависимости, выросло до пяти миллионов. Кроме того, около 12 миллионов поляков сталкиваются с социально негативными последствиями алкоголизма. Об этом в эфире радиостанции TOK.FM рассказал Кшиштоф Бжузка из Академии Полонии.
Проблема чрезмерного потребления алкоголя существует в Польше уже много лет. По словам Бжузки, алкоголь в стране слишком доступен: практически в каждом магазине есть полки со спиртными напитками, а вездесущая реклама, которая позволяет забыть об их вреде, только побуждает людей злоупотреблять ими.
Теоретически, реклама алкогольной продукции нелегальна, так как в Польше нельзя продвигать какие либо спиртные напитки. Исключением из правила является только пиво.
Эксперт отметил, что реклама зачастую ориентирована не только на взрослых и молодых людей, но в том числе и на детей. Согласно лозунгам, в спиртных напитках нет ничего плохого. В результате алкоголь начинают пробовать поляки с 11−12 лет.
По словам Бжуска, при активном продвижении алкоголя в Польше единственным выходом является путь, по которому шла сначала одна Норвегия, а потом к ней подключились и другие страны. Это должен быть комплекс мер, включающий в себя полный запрет рекламы спиртного, повышение цен на него и запрет на торговлю крепкими напитками с 22.00 до 9.00.
Помимо прочего, необходимо повысить возраст минимальный возраст покупки алкоголя. Сейчас его разрешается продавать лицам, достигшим 18 лет, однако, говорит Бжуска, нужно повысить порог до 20 лет.
В Литве эти меры позволили за три года снизить потребление алкоголя на 10%. Поэтому, по словам эксперта, необходимо вводить такие же ограничения и в Польше.
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Анна Морозова