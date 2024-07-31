Поляки увеличили потребление алкоголя на 30−40%

По словам Бжуска, при активном продвижении алкоголя в Польше единственным выходом является путь, по которому шла сначала одна Норвегия, а потом к ней подключились и другие страны. Это должен быть комплекс мер, включающий в себя полный запрет рекламы спиртного, повышение цен на него и запрет на торговлю крепкими напитками с 22.00 до 9.00.