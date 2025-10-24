В Польше открыли пансионат для экстремального отдыха на границе с РФ

В польском поселке Стари-Жабич находится уникальное озеро, через которое проходит граница между Польшей и Россией. Здесь открыт «Пансион на краю света» — гостевой дом буквально на границе с РФ, у ограждения с колючей проволокой и под контролем пограничников.
Владелица пансиона Виолетта живет в этом регионе с детства. Она преобразовала старый дом с помощью фондов ЕС, открыв современное жилье для туристов. Пансион рассчитан на шесть человек, стоимость проживания около 90 евро за ночь (около 8,5 тыс. рублей). Место пользуется спросом — на границу приезжают гости из Польши, Германии, Эстонии и других стран.
Отдых здесь — не только расслабление, но и возможность ощутить особую атмосферу «края света» и границы, где можно буквально находиться в двух странах одновременно, например, плавать в озере с одной ногой в Польше, другой — в России.
Правда, граница между Россией и ЕС — одна из самых строго охраняемых. Тут установлены пограничные заборы, камеры и системы обнаружения. Купание и лодочные прогулки возможны только с разрешения погранслужбы. Владельцы следят за безопасностью и соблюдением всех правил, предоставляя гостям информационные материалы пограничных служб на нескольких языках.
Чтобы подойти к воде, нужно уведомить пограничников, что делает хозяйка. Озеро и побережье охраняются, с российского берега видно военную часть. Плавать к границе запрещено, на воде установлены специальные буйки.