В Польше открыли пансионат для экстремального отдыха на границе с РФ

Владелица пансиона Виолетта живет в этом регионе с детства. Она преобразовала старый дом с помощью фондов ЕС, открыв современное жилье для туристов. Пансион рассчитан на шесть человек, стоимость проживания около 90 евро за ночь (около 8,5 тыс. рублей). Место пользуется спросом — на границу приезжают гости из Польши, Германии, Эстонии и других стран.