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Получены изображения от первого в мире космического коронографа

Первый в мире действующий космический коронограф начал наблюдение за солнечной короной, слабым внешним слоем атмосферы нашей звезды, в сентябре 2024 года.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: NOAA

Национальное управление океанографических и атмосферных исследований США (NOAA) поделилось первыми сниками, полученными при помощи Compact Coronagraph (CCOR-1) — мощного солнечного телескопа. Этот первый в мире космический коронограф на борту спутника GOES-19 начал наблюдение за солнечной короной 19 сентября 2024 года. Об этом пишет Phys.org.

CCOR-1 отслеживает солнечную корону для прогнозирования выбросов корональной массы — больших выбросов плазмы и магнитных полей от Солнца. Они влияют на космическую погоду, которая, в свою очередь оказывает воздействие на Землю.

Эти выбросы, направленные в сторону Земли, могут вызывать магнитные бури и другие типы космической погоды. Это влияет на безопасность систем навигации, астронавтов, авиационную связь, а также электросети.

CCOR-1 обеспечивает непрерывное наблюдение за солнечной короной и предоставляет новые снимки каждые 15 минут. Коронограф использует затемненный диск (темно-синий круг в центре изображения), который заслоняет солнце. Таким образом, можно наблюдать корону.

Ранее ученые описали вероятный конец Вселенной.