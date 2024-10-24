Получены изображения от первого в мире космического коронографа

Национальное управление океанографических и атмосферных исследований США (NOAA) поделилось первыми сниками, полученными при помощи Compact Coronagraph (CCOR-1) — мощного солнечного телескопа. Этот первый в мире космический коронограф на борту спутника GOES-19 начал наблюдение за солнечной короной 19 сентября 2024 года. Об этом пишет Phys.org.