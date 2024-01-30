Получено новое изображение черной дыры M87*

Изображение было получено коллаборацией Event Horizon Telescope (EHT) на основе данных, полученных в 2018 году с участием дополнительного телескопа, расположенного в Гренландии. Так же как и на предыдущем изображении, видна тень черной дыры и окружающее ее световое кольцо. Однако фотография немного отличается от первой тем, что самая яркая часть светящегося кольца сместилась примерно на 30 градусов.