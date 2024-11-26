Получение трудовыми мигрантами ВНЖ и гражданства России предложили ограничить

«Представляется целесообразным, чтобы в основные принципы и элементы системы организованного набора были включены следующие предложения… Неквалифицированные инокультурные иностранные работники, привлекаемые в рамках организованного набора, не должны иметь права на получение ВНЖ, а также гражданства Российской Федерации», — отмечается в пояснительной записке к проекту закона, который есть в распоряжении «РИА Новости».