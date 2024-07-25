Получен первый снимок старой и относительно холодной экзопланеты

В 2023 году астрономы при помощи космического телескопа Джеймса Уэбба запечатлели сравнительно маленькую систему Эпсилон Индейца, расположенной примерно в 12 световых годах от Земли, которая состоит из оранжевого карлика, излучающего свет в семь раз меньше, чем Солнце. Также там находится два коричневых карлика.
С 2003 года ученые были уверены, что в системе находится планета, и теперь телескоп Джеймса Уэбба смог ее сфотографировать. Описание и анализ данных наблюдения опубликованы в журнале Nature.
Новый объект получил название Эпсилон Индейца Ab. Ранее считалось, что он в три раза массивнее Юпитера и летает на расстоянии 8,8 астрономической единицы от звезды.
После анализа данных астрономы выяснили, что планета в 6,3 раза массивнее Юпитера и летает на расстоянии 28 астрономических единиц. В Солнечной системе показатель можно приравнять к расстоянию от Земли до Нептуна.
Судя по отраженному свету и результатам компьютерного моделирования, температура поверхности Эпсилон Индейца Ab составляет 1,85°С. Возможно, в атмосфере планеты присутствует плотный слой облаков или сильная дымка, так как спектр излучения не совпадает с прогнозом модели. Также в ней высокое содержание элементов, которые тяжелее водорода и гелия.
Вся система Эпсилон Индейца образовалась от 3,5 до 5,7 миллиардов лет назад, то есть ее возраст примерно такой же, как у Солнечной системы. Это важно для астрономов, так как ранее не удавалось сфотографировать настолько старые экзопланеты — большинству из них не было и 100 миллионов лет. Все дело в том, что их было гораздо проще обнаружить из-за высокой температуры на поверхности, из-за чего они излучали более яркий свет.
Ученые планируют продолжать исследования, чтобы выяснить, какой состав у планеты и ее атмосферы. Также нужно искать и другие подобные тела, рассказали специалисты. Возможно, их удастся найти в процессе уже запланированных наблюдений за потенциальными «соседями» двух белых карликов и системами ближайших к Солнцу звезд.
Ранее была открыта потенциально обитаемая планета размером почти с Землю.
Анна Морозова