Получен первый снимок старой и относительно холодной экзопланеты

Вся система Эпсилон Индейца образовалась от 3,5 до 5,7 миллиардов лет назад, то есть ее возраст примерно такой же, как у Солнечной системы. Это важно для астрономов, так как ранее не удавалось сфотографировать настолько старые экзопланеты — большинству из них не было и 100 миллионов лет. Все дело в том, что их было гораздо проще обнаружить из-за высокой температуры на поверхности, из-за чего они излучали более яркий свет.