Получателей льгот на оплату услуг ЖКХ ждут перемены с 1 ноября

Прежде всего, получателей услуг ЖКХ начнут уведомлять о возможности получить льготу, если они имеют на нее право и их платежи превышают установленный в регионе порог. Кроме того, раньше компенсацию не предоставляли при наличии даже погашенной задолженности. Теперь, если долг погашен, претендовать на возмещение разрешено — все данные есть в единой цифровой системе, куда могут обращаться органы власти, заключила Казанцева.