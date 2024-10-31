Получателей льгот на оплату услуг ЖКХ ждут перемены с 1 ноября

Из-за роста тарифов ЖКХ некоторые семьи или одинокие граждане несут непосильные для их бюджета расходы, поэтому задолженность по коммуналке растет. Чтобы помочь таким гражданам, государство вводит дополнительные меры.
Прежде всего, получателей услуг ЖКХ начнут уведомлять о возможности получить льготу, если они имеют на нее право и их платежи превышают установленный в регионе порог. Кроме того, раньше компенсацию не предоставляли при наличии даже погашенной задолженности. Теперь, если долг погашен, претендовать на возмещение разрешено — все данные есть в единой цифровой системе, куда могут обращаться органы власти, заключила Казанцева.