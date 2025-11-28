Получал подзатыльники от поваров и танцевал с королем. 9 фактов о композиторе Жан-Батисте Люлли

Официальная история гласит, что он попал на глаза короля Людовика XIV, когда танцевал в балете Исаака де Бансерада. В это время Люлли было 20 лет. Неофициальная — о том, что однажды он устроил на кухне целый оркестр, приспособив в качестве музыкальных инструментов кастрюли и плошки, наполненные водой. Он так увлекся, что король услышал странную музыку и велел привести «музыканта». «Инструменты» Люлли так рассмешили его величество, что король тут же велел организовать точно такой же «оркестр» и танцы под его музыку.