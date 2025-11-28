Получал подзатыльники от поваров и танцевал с королем. 9 фактов о композиторе Жан-Батисте Люлли

Флорентиец Джованни Батиста Люлли (Jean Baptiste Lully) стал одним из самых известных скрипачей и композиторов эпохи французского барокко. Сын простого мельника, он с раннего детства учился музыке и танцам и весьма преуспел на этом поприще. О его коварстве и любовных похождениях ходили легенды. При дворе короля Людовика XIV его называли коварным флорентийцем. Он прожил 54 года, и еще 100 лет после его смерти французы сходили с ума от его музыки.
Жан-Батист Люлли был пажом мадемуазель де Монпансье
Из Флоренции в Париж Люлли привез герцог Шарль де Гиз. Он увидел юного Жан-Батиста Люлли в одной из таверн Флоренции — мальчик изображал пьяного чиновника. Герцогу показалось это забавным, и он принял его в свою свиту.
Во Францию Люлли приехал пажом особы королевской крови — Анны Орлеанской герцогини де Монпансье. Мадемуазель практиковалась в итальянском, и Люлли ей помогал. Однако в Париже он попросил освободить его от обязанностей пажа — де Монпансье была участницей Фронды, выступавшей против короля. Фронда потерпела поражение, и де Монпансье должна была уехать в ссылку. Юный флорентиец не собирался за ней следовать.
Жан-Батист Люлли получал тумаки от поваров на кухне
По другой версии, герцог де Гиз определил мальчика сначала на кухню, где повара за медлительность и неповоротливость отвешивали Люлли тумаки, а однажды даже разбили о его голову гитару, на которой юноша заиграл в самый разгар подготовки к королевскому обеду.
Жан-Батист Люлли играл на кастрюлях
Официальная история гласит, что он попал на глаза короля Людовика XIV, когда танцевал в балете Исаака де Бансерада. В это время Люлли было 20 лет. Неофициальная — о том, что однажды он устроил на кухне целый оркестр, приспособив в качестве музыкальных инструментов кастрюли и плошки, наполненные водой. Он так увлекся, что король услышал странную музыку и велел привести «музыканта». «Инструменты» Люлли так рассмешили его величество, что король тут же велел организовать точно такой же «оркестр» и танцы под его музыку.
Жан-Батист Люлли разбивал инструменты о головы музыкантов
Позже исследователи биографии Жан-Батиста Люлли обнаружат, что пребывание на кухне герцога де Гиза оставило свой след в характере композитора. Люлли легко впадал в гнев и, если что было не так, разбивал музыкальные инструменты о головы музыкантов королевского оркестра.
Люлли танцевал с королем в балете
Благодаря своим талантам Жан-Батист Люлли оказался участником королевского оркестра «Двадцать четыре скрипки короля», а потом и возглавил его. Оказалось, что кроме умения играть на скрипке и на гитаре Люлли обладает танцевальным талантом. У него было превосходное чувство ритма, хорошая память на движения и артистичность. Особенно Люлли удавалась пантомима.
Его танцы, пение и музыка, которую он сочинял сам, так понравились Людовику XIV, что тот позволил Люлли танцевать в балете и даже сам станцевал с ним. Это был балет «Ночь» (Ballet de la Nuit), в котором монарх, одетый в золото, изображал Солнце, разгоняющее тьму. Автором музыки и постановщиком был сам Людовик XIV.
После премьеры балета карьера Жан-Батиста Люлли пошла в гору. Вскоре он стал знаменитым танцором при дворе короля, затем — маэстро, а позже и придворным композитором.
Жан-Батист Люлли стал родоначальником французской оперы
Правление Людовика XIV стало временем расцвета французской культуры. Но французские композиторы, скованные разными канонами, свято верили, что французский язык не приспособлен для оперы.
Жан-Батист Люлли доказал, что петь оперу по-французски можно, и создал целую вереницу произведений, каждое из которых посвящал королю. Посвящения писал перед нотами — в прозе и стихах. В них композитор сравнивал Людовика XIV с героем французского эпоса рыцарем Роландом, отождествлял с героем греческого мифа Персеем и уверял его величество, что тот своими качествами превосходит Карла Великого.
Всего Люлли сочинил 13 опер-трагедий. Среди них были «Альцеста», «Тезей», «Атис», «Психея», «Прозерпина», «Персей», «Фаэтон» и другие. Самая первая опера — «Кадм и Гермиона» — была поставлена в театре Пале-Рояль 27 апреля 1673 года. Причем Люлли сам подбирал музыкантов и певцов и сам их обучал.
Особенностью оперы Люлли стала мелодекламация, которую автор подсмотрел у театральных актеров.
При этом сам Люлли не переставал танцевать. Однажды, войдя во вкус при исполнении партии в комедии-балете «Господин де Пурсоньяк», Люлли так увлекся, что забыл о времени. А ведь он дирижировал оркестром! Без него представление могло остановиться. Чтобы вернуться к обязанностям дирижера, он изящно прыгнул в оркестровую яму прямо со сцены, но разбил клавесин, чем весьма развеселил короля. Людовик XIV довольно хохотал.
Танцевал джигу и гавот
Чтобы движения танцоров подходили к музыке, Жан-Батист Люлли сам ставил в своих произведениях выходы на сцену, танцы и пантомиму. Он сумел соединять то, что до этого считалось несоединимым: поэзию, ритм, драматургию, театр и балет. Свои задумки в виде ритмических рисунков он отсылал сначала поэту-драматургу Филиппу Кино, который накладывал на ритм мелодекламацию — пропеваемый текст.
В кульминационных моментах Люлли старался придать постановке еще больше драматизма и прибегал к пантомиме, которую ставил прославленный маэстро Хилаиру д’Оливе. Дошло до того, что его последние работы стали напоминать театр: из рисунка балета были убраны почти все па, а драматизм достигался жестом и немой игрой танцовщика.
Люлли восстал против медленных танцев под унылый клавесин. Его страстью стали активные танцы: джига, канари и форланы. Еще один прием, к которому прибег Люлли и которого до него не было, — это танцующий хор, артисты которого своими слаженными движениями добивались необыкновенной патетики и приводили зрителей в восторг.
Еще одно новшество Люлли, на которое до него не мог решиться никто, — это введение в высокое искусство балета и оперы народных танцев, в частности гавота — крестьянского танца, в котором одна пара в центре круга задает ритм всем танцорам. Впервые Люлли использовал его в опере «Армида», а позже — в балетах «Времена года», «Флора», «Ночь» и в других произведениях. Именно благодаря Люлли гавот стал любимым танцем французов.
Жан-Батист Люлли был крайне любвеобилен
Много хлопот королю доставила любвеобильность композитора. Жан-Батист Люлли был гомосексуалистом (движение ЛГБТ запрещено на территории России) и то и дело попадал в нехорошие истории. О его похотливости и коварстве ходили легенды. А однажды он даже попал в поле зрения Святейшей инквизиции, и только заступничество короля Людовика XIV спасло его от наказания.
Чтобы как-то обуздать пыл музыканта, король женил его на девице Мадлен, дочери композитора Мишеля Ламбера. Поговаривали, что Люлли и сам был не прочь жениться — женщин он тоже любил. В браке он питал к жене уважение, а она родила ему четырех детей — двух мальчиков и двух девочек. Однако от интрижек флорентиец не отказался и «шалил» вплоть до самой смерти. Жена, очевидно, смотрела на это сквозь пальцы.
Жан-Батист Люлли умер от укола тростью
Умер Люлли от случайности. Во время своей очередной размолвки с королем, которая случилась из-за интрижки композитора, он дирижировал оркестром. Отвлекся, ожидая прихода Людовика XIV, и проткнул себе ногу дирижерским жезлом, которым отбивал ритм. В те годы жезл дирижера представлял собой большую, окованную железом трость. Дирижеры отбивали ритм для оркестра, ударяя им в пол.
Травма оказалась роковой — у Люлли развилась гангрена, и он умер на руках безутешной Мадлен.
Вся Франция еще сто лет упивалась его операми и балетами и танцевала гавот — произведения Люлли были чрезвычайно популярны. Ныне они входят в классику музыки барокко. В конце XX века его творения пережили «вторую молодость» — были поставлены все произведения Жан-Батиста Люлли, его марши и менуэты снова стали популярны и были выпущены на CD-дисках. Музыка обессмертила его имя.