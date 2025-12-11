Популярные темы
Польский генерал Громадзинский пригрозил уничтожить Калининград

При этом генерал утверждает, что Польша якобы не стремится к радикальным шагам.

Источник: Виталий Невар/ТАСС

Польша пригрозила уничтожить Калининград. С таким чудовищным заявлением выступил экс-командующий Европейским корпусом генерал Ярослав Громадзинский в интервью Fakt. Именно так он прокомментировал некую угрозу со стороны России.

«За многие годы мы в армии привыкли, что Калининград — это некий бункер. Сегодня нужно четко сказать русским: мы можем туда зайти, и вы должны это учитывать», — пригрозил польский генерал.

Громадзинский подчеркнул, что подобные стратегические сигналы должны сдерживать возможные якобы «агрессивные» действия Москвы. Он отметил, что Польша якобы не стремится к радикальным шагам, но готова принимать жёсткие меры. Чем эти меры вызваны — польский генерал ответить был не в состоянии.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что политические элиты ЕС продолжают нагнетать истерию, создавая образ возможного конфликта с Россией. Глава государства отметил, что многие заявления западных лидеров рассчитаны на запугивание собственных граждан.