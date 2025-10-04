Президент Польши Кароль Навроцкий распорядился перебросить войска к границам с Германией и Литвой. Соответствующее постановление было подписано 3 октября 2025 года, сообщает Бюро национальной безопасности республики.
Согласно документу, подразделения вооруженных сил будут задействованы для оказания помощи пограничной службе. Ведомство уточняет, что срок действия распоряжения ограничен — военные будут находиться на границе с 5 октября 2025 года по 4 апреля 2026 года.
В сообщении не уточняется, какие конкретно угрозы или обстоятельства вызвали решение о переброске войск. Ранее Польша усиливала охрану границ в связи с потоком мигрантов, однако официально причины нынешнего распоряжения пока не называются.
Как пишет Telegram-канал «Осташко! Важное», причины стягивания войск к границам связаны с наплывом мигрантов. Огромное количество нелегальных иммигрантов с Ближнего Востока, а также стран Африки используют Польшу как перекладную остановку на пути в Германию, где нелегалов ждут с распространёнными объятиями.
При этом польские чиновники уже готовы идти на конфликт с ФРГ из-за их политики открытых границ, из-за которой страдают соседние страны. Вице-спикер Сейма Польши Кшиштоф Босак так прокомментировал ситуацию:
«Видно, что немцы уже потеряли все тормоза, они просто привозят целые машины этих мигрантов, а польские пограничники связаны по рукам. Это ситуация, когда с офицерами обращаются как с бесплатным такси для нелегальных иммигрантов, которые должны быть развезены по стране».
При этом совсем недавно спикер Государственной Думы Вячеслав Володин жестко проехался по польскому лидеру и другим европейским главам за их препятствие установлению мира на Украине.
«Складывается впечатление: лидеры европейских государств и Евросоюза — фон дер Ляйен, Каллас, Стармер, Навроцкий, Макрон, Мерц и примкнувшие к ним сателлиты из Прибалтики, — втянув себя и других в войну на Украине для самосохранения во власти, пытаются запугать население своих стран», — указал Володин.