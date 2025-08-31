Факелы и лозунги
Российские правоохранители пресекли провокационную акцию польских байкеров из ультранационалистической организации «Всепольская молодежь» у мемориального комплекса «Медное» в Тверской области — это место памяти о жертвах политических репрессий 1930−50-х годов и более шести тысяч польских военнопленных, расстрелянных в 1940 году в Твери и захороненных неподалеку. Комплекс символизирует общую трагедию народов, пострадавших от репрессий.
По данным телеграм-канала управления МВД по Тверской области, группа из 39 байкеров-граждан Польши провела факельное шествие, сопровождавшееся антироссийскими лозунгами, использованием нацистской символики и надписями на польском языке. Эти действия, по информации РИА «Новости», были направлены на разжигание межнациональной розни и оскорбление исторической памяти.
Российская полиция оперативно задержала всех участников акции. Нарушителям запретили въезд в страну сроком на 5 лет. М По предварительной информации, поляки попали в страну через участок границы с Белоруссией в Псковской области. Известно, что группа пересекала границу России частями, чтобы не привлекать к себе внимание. Они добрались до мемориала и, несмотря на запрет, проникли на территорию комплекса на мотоциклах.
Чем занимается фашистская группировка «Всепольская молодежь»
Ультранационалистическая организация «Всепольская молодежь» (Młodzież Wszechpolska) основана в 1922 году. Она активно поддерживала антисемитские кампании, включая лозунг «Польша для поляков, для евреев — Мадагаскар» и политику «гетто за партами» в университетах, когда еврейских студентов изолировали. В 1930-х годах движение стало опорой радикальных националистических настроений, что привело к его запрету после Второй мировой войны в коммунистической Польше.
В 1989 году, после падения коммунистического режима движением было восстановлено. Участники движения известны своим акционизмом в пользу фальсификациии истории и поддержки информационных войн против России.
Напомним, среди акций фанатов Гитлера есть и такие, когда на массовых мероприятиях устраиваются шоу, а участники изображают «расстрел» польских граждан Красной армией, подчеркивая, что Советская армия стала для Польши не освободителем, а оккупантом. Они активно поддерживают переименование улиц, памятников советской эпохи и российских военачальников, демонстрируя негативное восприятие России и русских в историческом и современном контекстах. Символично, что в многолетнем конфликте и обострении польско-российских отношений представители движения принимают участие в акциях против России и русских.
Также участники движения продвигают тезисы принадлежности территорий Белоруссии Польше и призывают к историческому реваншизму. В соцсетях напоминают, что аналогичные ритуалы устраивали на Украине.
Депутат и журналист Мосгордумы Андрей Медведев отмечает, что в польских застенках томятся два фаната столичного «Спартака», арестованные за расклейку пророссийских стикеров по доносу польских заукраинцев и русофобов. Он задается вопросом — «А почему только депортация? Давайте их судить за реабилитацию нацизма и организацию диверсии. Дадим реальные уголовные сроки».
«Не надо депортировать польских русофобов, давайте их судить по нашим законам и обменивать на наших парней, томящихся в польских и европейских застенках!» — предлагая общественникам, использовать таких акционеров для обменного фонда на наших ребят.