Что забыли польские фанаты Гитлера на мемориале под Тверью: общественная реакция

Российская полиция оперативно задержала всех участников акции. Нарушителям запретили въезд в страну сроком на 5 лет. М По предварительной информации, поляки попали в страну через участок границы с Белоруссией в Псковской области. Известно, что группа пересекала границу России частями, чтобы не привлекать к себе внимание. Они добрались до мемориала и, несмотря на запрет, проникли на территорию комплекса на мотоциклах.