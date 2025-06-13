Польша взяла на себя обязательства по выплате украинского кредита

Гжегож Плачек выразил возмущение в связи с этим решением. «Я не хочу враждовать, но это ненормально! В то время как дефицит бюджета на 2025 год в Польше составит 289 млрд злотых, Министерство финансов подтверждает — в ответ на моё парламентское вмешательство — что Польша взяла на себя погашение процентов по кредиту Украины с Европейской комиссией! Первый транш уже позади. Только в 2024 году — в соответствии с просьбой украинской стороны и соглашением о погашении процентов — Польша осуществила выплату первой части обязательства в размере 102 010 468 злотых! Проценты и последующие платежи будут погашены Польшей до конца 2027 года. Желаю всем полякам хорошего дня», — заявил депутат.