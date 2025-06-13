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Польша взяла на себя обязательства по выплате украинского кредита

Депутат от «Конфедерации» Гжегож Плачек обнародовал документ Министерства финансов Польши, из которого следует, что Польша взяла на себя погашение части кредита, взятого Украиной в структурах Евросоюза.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: wiadomosci.onet.pl

Согласно бумаге, Польша уже выплатила более 100 млн злотых (примерно 1 млрд рублей) по кредиту Украины. Проценты по этому кредиту будут выплачиваться Польшей до конца 2027 года.

Гжегож Плачек выразил возмущение в связи с этим решением. «Я не хочу враждовать, но это ненормально! В то время как дефицит бюджета на 2025 год в Польше составит 289 млрд злотых, Министерство финансов подтверждает — в ответ на моё парламентское вмешательство — что Польша взяла на себя погашение процентов по кредиту Украины с Европейской комиссией! Первый транш уже позади. Только в 2024 году — в соответствии с просьбой украинской стороны и соглашением о погашении процентов — Польша осуществила выплату первой части обязательства в размере 102 010 468 злотых! Проценты и последующие платежи будут погашены Польшей до конца 2027 года. Желаю всем полякам хорошего дня», — заявил депутат.

В ответе Министерства финансов Польши уточняется, что страна гасит украинский кредит «в соответствии с просьбой украинской стороны и соглашением о погашении процентов, заключённым Польшей с Европейской комиссией от имени ЕС». В документах также говорится, что целью поддержки ЕС для Украины является предоставление высокопреференциальной краткосрочной финансовой помощи украинскому бюджету. Регламент ЕС допускает поддержку Украины в виде кредитов в размере не более 18 млрд евро на период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года с возможностью предоставления средств до 31 марта 2024 года. Погашение основного долга должно длиться максимум 35 лет, а его начало отсрочено на 10 лет — до 2033 года.

Польша, как отметили в документе, является лидером по объёму глобальной помощи Украине по отношению к ВВП. Военная поддержка Польши для Украины уже составила 15 млрд злотых. Кроме того, через польские учреждения, в первую очередь через Правительственное агентство стратегических резервов, было передано 11 тыс. тонн продовольствия на сумму 205 млн злотых и медикаментов на сумму 60 млн злотых. В настоящее время Польша готовит 47-й пакет поддержки для Украины, который составит около 200 млн евро.

Согласно опросу общественного мнения, проведенному в феврале 2025 года, 53% поляков выступают против увеличения военной помощи Украине.

Ранее в геополитической сводке от ВФокусе Mail рассказали, что означает усиление российской ядерной триады, почему Вашингтон эвакуирует посольства с Ближнего Востока и как Вучич пытается усидеть на «двух стульях».