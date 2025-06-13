Польша взяла на себя обязательства по выплате украинского кредита

Согласно бумаге, Польша уже выплатила более 100 млн злотых (примерно 1 млрд рублей) по кредиту Украины. Проценты по этому кредиту будут выплачиваться Польшей до конца 2027 года.
Гжегож Плачек выразил возмущение в связи с этим решением. «Я не хочу враждовать, но это ненормально! В то время как дефицит бюджета на 2025 год в Польше составит 289 млрд злотых, Министерство финансов подтверждает — в ответ на моё парламентское вмешательство — что Польша взяла на себя погашение процентов по кредиту Украины с Европейской комиссией! Первый транш уже позади. Только в 2024 году — в соответствии с просьбой украинской стороны и соглашением о погашении процентов — Польша осуществила выплату первой части обязательства в размере 102 010 468 злотых! Проценты и последующие платежи будут погашены Польшей до конца 2027 года. Желаю всем полякам хорошего дня», — заявил депутат.
В ответе Министерства финансов Польши уточняется, что страна гасит украинский кредит «в соответствии с просьбой украинской стороны и соглашением о погашении процентов, заключённым Польшей с Европейской комиссией от имени ЕС». В документах также говорится, что целью поддержки ЕС для Украины является предоставление высокопреференциальной краткосрочной финансовой помощи украинскому бюджету. Регламент ЕС допускает поддержку Украины в виде кредитов в размере не более 18 млрд евро на период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года с возможностью предоставления средств до 31 марта 2024 года. Погашение основного долга должно длиться максимум 35 лет, а его начало отсрочено на 10 лет — до 2033 года.
Польша, как отметили в документе, является лидером по объёму глобальной помощи Украине по отношению к ВВП. Военная поддержка Польши для Украины уже составила 15 млрд злотых. Кроме того, через польские учреждения, в первую очередь через Правительственное агентство стратегических резервов, было передано 11 тыс. тонн продовольствия на сумму 205 млн злотых и медикаментов на сумму 60 млн злотых. В настоящее время Польша готовит 47-й пакет поддержки для Украины, который составит около 200 млн евро.
Согласно опросу общественного мнения, проведенному в феврале 2025 года, 53% поляков выступают против увеличения военной помощи Украине.
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