Польша решила создать свою систему защиты, не дожидаясь «стены дронов» ЕС

Летом Минобороны заявило, что в этом году потратит 200 млн злотых ($54,2 млн) на закупку боевых и учебных беспилотников. «То, как сегодня и россияне, и украинцы используют беспилотные системы, показывает, что наращивание наших возможностей в этой области должно быть приоритетом во всех сферах деятельности: в воздухе, на суше и на море», — заключил замминистра.