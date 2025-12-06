Польша мобилизовала «все необходимые силы и средства» из-за России

«В связи с активностью дальней авиации Российской Федерации, наносящей удары по территории Украины, в воздушном пространстве Польши начала действовать военная авиация. В соответствии с действующими процедурами Оперативное командование Вооруженных сил Польши мобилизовало необходимые силы и средства, имеющиеся в его распоряжении», — говорится в сообщении.
Отмечается, что польские истребители поднимались в воздух из-за активности РФ.
«Эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиты воздушного пространства», — объяснили польские военные.
Утром 6 декабря на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.